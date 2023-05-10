Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS для возврата затрат на чемпионат мира

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что ВФВ подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием компенсировать затраты на проведение чемпионата мира по волейболу.

«Это долгий процесс, никто и не рассчитывал на то, что это будет быстро. Да, мы подали в CAS. Сейчас идет выбор арбитров», — приводит слова Яременко ТАСС.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что ВФВ потребовала компенсацию в размере 80 миллионов евро.