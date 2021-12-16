Трофей ЧМ-2022 провезут по России на грузовике

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 Роман Станиславов раскрыл подробности турне главного приза по России перед турниром.

— Тур стартует весной, информация о его проведении будет опубликована заранее, чтобы все желающие могли подготовиться, — отметил Станиславов. — Причем трофей посетит не только города, в которых пройдут матчи. Мы хотим, чтобы к кубку смогли прикоснуться как можно больше людей. Его уже видели в Новом Уренгое, также мы привезем его в Белгород на «Матч звезд» в апреле.

Мы вообще долго думали, как правильно организовать тур. Изначально планировали привязать его к серии матчей ветеранов — звезды мирового волейбола против команд из российских регионов. К сожалению, от этой идеи пришлось отказаться из-за ситуации с коронавирусом. Мы понимаем, что это делается прежде всего для зрителей, а привозить сборную мира, когда нет возможности всем на нее посмотреть, не имеет смысла.

В итоге мы решили, что кубок по стране повезет специально оборудованный и брендированный грузовик. Он проедет 12,5 тысяч км. Во время остановок будет разворачиваться сцена, проводиться развлекательная шоу-программа, презентация трофея, с ним можно будет сфотографироваться.

Напомним, что чемпионат мира стартует 26 августа в Петербурге.