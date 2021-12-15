Дмитрий Чернышенко провел заседание по подготовке и проведению в России ЧМ-2022 по волейболу

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел заседание Координационного совета по подготовке и проведению в России чемпионата мира 2022 по волейболу.

В заседании приняли участие Министр спорта РФ Олег Матыцин, генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и ведомств, общественных организаций и компаний, вовлеченных в подготовку ЧМ в России.

«В рамках чемпионата в 10 городах России пройдут 70 матчей с участием 24 национальных сборных команд из разных стран. Ведется планомерная работа. Будет задействовано 18 спортивных объектов. Наша задача — провести чемпионат на высоком уровне и обеспечить участникам и гостям комфорт и безопасность. Первые тестовые матчи перед чемпионатом мира по волейболу стартуют с 25 декабря, то есть на следующей неделе, в Санкт-Петербурге», — приводит слова Чернышенко пресс-служба заместителя председателя правительства России.

«До старта чемпионата осталось 255 дней, наступила решающая стадия подготовки, — приводит слова Матыцина пресс-служба заместителя председателя правительства России. — Операционную деятельность обеспечивает Организационный комитет во взаимодействии с Международной федерацией волейбола. Оргкомитетом проведены инспекционные проверки, готовятся тестовые соревнования. Региональные оргкомитеты во всех 10 городах ведут активную работу, на регулярных заседаниях актуализируют все задачи. Отмечается активный интерес болельщиков к приобретению билетов на матчи. В 2022 году планируется проведение по всей стране Тура трофея, который объединит болельщиков в ожидании такого масштабного турнира. Необходимо обратить особое внимание на подготовку спортивных объектов, обеспечение безопасности всех клиентских групп, чтобы ЧМ запомнился всем как отличный праздник спорта».

ЧМ-2022 по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. FIVB 2022 состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.