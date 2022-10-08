Италия обыграла Аргентину, Канада уступила Польше в матче второго раунда женского ЧМ-2022 по волейболу
7 октября состоялось два матча второго раунда женского чемпионата мира по волейболу.
В группе F было сыграно 4 матча : Доминиканская Республика победила Германию (3:1), Сербия одолела Таиланд (3:0), Турция уступила США (1:3), а Канада проиграла Польше (2:3).
В группе E завершились три матча: сборная Японии обыграла Пуэрто-Рико (3:0), Италия разгромила Аргентину — 3:0, а Бразилия обыграла Нидерланды (3:0).
Турнир проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.
Волейбол
Чемпионат мира. Женщины
2-й раунд. Группа F
Доминиканская Республика — Германия — 3:1 (19:25, 25:18, 25:22, 25:18)
Сербия — Таиланд — 3:0 (25:23, 25:17, 25:15)
США — Турция — 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 25:22)
Польша — Канада — 3:2 (25:18, 19:25, 16:25, 25:23, 15:5)
2-й раунд. Группа E
Япония — Пуэрто-Рико — 3:0 (25:16, 25:19, 25:21)
Италия — Аргентина — 3:0 (25:19, 25:18, 25:17)
Бразилия — Нидерланды — 3:0 (25:19, 25:19, 25:20)