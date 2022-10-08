Италия обыграла Аргентину, Канада уступила Польше в матче второго раунда женского ЧМ-2022 по волейболу

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7 октября состоялось два матча второго раунда женского чемпионата мира по волейболу.

В группе F было сыграно 4 матча : Доминиканская Республика победила Германию (3:1), Сербия одолела Таиланд (3:0), Турция уступила США (1:3), а Канада проиграла Польше (2:3).

В группе E завершились три матча: сборная Японии обыграла Пуэрто-Рико (3:0), Италия разгромила Аргентину — 3:0, а Бразилия обыграла Нидерланды (3:0).

Турнир проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.

Волейбол

Чемпионат мира. Женщины

2-й раунд. Группа F

Доминиканская Республика — Германия — 3:1 (19:25, 25:18, 25:22, 25:18)

Сербия — Таиланд — 3:0 (25:23, 25:17, 25:15)

США — Турция — 3:1 (25:22, 21:25, 25:20, 25:22)

Польша — Канада — 3:2 (25:18, 19:25, 16:25, 25:23, 15:5)



2-й раунд. Группа E

Япония — Пуэрто-Рико — 3:0 (25:16, 25:19, 25:21)

Италия — Аргентина — 3:0 (25:19, 25:18, 25:17)

Бразилия — Нидерланды — 3:0 (25:19, 25:19, 25:20)