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Сегодня, 11:06

Всероссийская федерация волейбола потребовала 76 миллионов долларов за отмену чемпионата мира

Руслан Минаев
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Фото Никита Успенский, «СЭ»

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием получить от Международной федерации волейбола (FIVB) компенсацию в размере 76 миллионов долларов за отмену чемпионата мира в России. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт».

Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах. О переносе стало известно 1 марта.

Иск был подан 28 апреля 2023 года, а 3 мая CAS уведомил FIVB о начале разбирательство и дал организации 20 дней на предоставление краткого отзыва на иск.

Сумма включает возврат взноса за право проведения чемпионата мира (40 миллионов долларов), штраф за одностороннее расторжение соглашения на организацию турнира (12 миллионов) и возмещение расходов ВФВ и оргкомитета по подготовке турнира (не менее 23 миллионов).

ЧМ-2022 проходил в Польше и Словении. Чемпионом мира стала сборная Италии, серебро завоевала национальная команда Польши, бронзу — сборная Бразилии.

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Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS для возврата затрат на чемпионат мира
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