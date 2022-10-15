Женская сборная Сербии выиграла чемпионат мира по волейболу

Сборная Сербии выиграла женский чемпионат мира по волейболу.

В финале команда обыграла сборную Бразилии со счетом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17).

Сборная Сербии второй раз подряд выиграла турнир. В 2018 году команда впервые в своей истории стала чемпионом мира.

19-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходил с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше. В нем приняли участие 24 национальных команд.

Волейбол

Чемпионат мира. Женщины

Финал

Бразилия — Сербия — 0:3 (24:26, 22:25, 17:25)