Бертанс назвал победу над сборной Франции на ЧМ-2023 самой важной в истории латвийского баскетбола

Форвард сборной Латвии Давис Бертанс поделился эмоциями от победы над национальной командой Франции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2023 (88:86).

«Эта самая важная победа в истории латвийского баскетбола с 1935 года. Я рад, что здесь собралось так много наших болельщиков, которые проделали долгий путь. Мы обыграли одну из лучших команд мира, и создавалось впечатление, будто мы играем дома. В какой-то момент в третьей четверти мы проигрывали 11 очков. Некоторые команды опустили бы голову, осознав, что соперник сильнее. Но мы продолжали бороться, потому что за нами были наши болельщики. Мы знали, что нам нужен шанс, и он появился за 37 секунд до сирены», — заявил Бертанс на пресс-конференции.

Перед заключительной десятиминуткой сборная Франции имела преимущество в 12 очков, но растеряла его и упустила победу. Французские баскетболисты на данный момент занимают третье место в группе Н. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.