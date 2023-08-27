Волейбол
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины
Игры
Главная
Волейбол
Чемпионат мира

27 августа, 23:45

Бертанс назвал победу над сборной Франции на ЧМ-2023 самой важной в истории латвийского баскетбола

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард сборной Латвии Давис Бертанс поделился эмоциями от победы над национальной командой Франции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2023 (88:86).

«Эта самая важная победа в истории латвийского баскетбола с 1935 года. Я рад, что здесь собралось так много наших болельщиков, которые проделали долгий путь. Мы обыграли одну из лучших команд мира, и создавалось впечатление, будто мы играем дома. В какой-то момент в третьей четверти мы проигрывали 11 очков. Некоторые команды опустили бы голову, осознав, что соперник сильнее. Но мы продолжали бороться, потому что за нами были наши болельщики. Мы знали, что нам нужен шанс, и он появился за 37 секунд до сирены», — заявил Бертанс на пресс-конференции.

Перед заключительной десятиминуткой сборная Франции имела преимущество в 12 очков, но растеряла его и упустила победу. Французские баскетболисты на данный момент занимают третье место в группе Н. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

Источник: https://basketnews.com/news-193813-davis-bertans-calls-win-over-france-the-biggest-in-latvias-basketball-history.html
баскетбол
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — вице-чемпион мира
Маричев: "Благодарен девочкам за волю к победе"
Турция: победа ценой травмы
"Пала Спорт" ждет сборную России
Россия готовится к Болгарии, Кузюткин - к России
Сборная России теряет шансы на медали
Россия и Бразилия переезжают в Лодзь
Бразильская месть. Как это было
Россия обыграла Финляндию!
Сборная Воронкова в лицах!
Спиридонов нарасхват в Польше!
Сборная России готовится к Канаде
Гданьск в ожидании волейбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вице-президент ВФВ назвал «неполноценным» международный волейбол без России
Новости
RSS RSS
Все новости