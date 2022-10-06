Главный тренер сборной России по волейболу поделился мнением о чемпионате мира-2022

Главный тренер мужской сборной России Константин Брянский поделился мнением о результатах чемпионата мира-2022.

— Вы смотрели недавний чемпионат мира, который перенесли из России и провели без нашей сборной?

— Конечно смотрел. Наше участие там в корне поменяло бы расклад, — цитируют Брянского «Известия».

— Были бы в медалях по его итогам?

— Не знаю, где бы мы были, но то, что поменяли бы все расклады, очевидно!

— Есть ли риски, что в случае отстранения от Парижа-2024 кто-то из спортсменов сменит клуб или даже гражданство?

— Прогнозировать такие вещи — дело неблагодарное. На данный момент у нас такая ситуация. Мы в ней живем.

В финале чемпионата мира по волейболу-2022 сборная Италии обыграла Польшу. Третье место заняла национальная команда Бразилии.