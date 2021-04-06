«Финал шести» начался с громкой сенсации: Владимир Алекно завершает клубную карьеру без медали.

Суперлига Париматч. Финал шести

Группа «В». Кузбасс — Зенит-Казань — 3:2 (21:25, 25:17, 20:25, 25:18, 15:13)

Казанский «Зенит» — лучший клуб в мире по итогам прошлого десятилетия. Пять побед в Лиге чемпионов, золото клубного ЧМ. Были периоды, когда команда не проигрывала ни единого матча за сезон.

Сегодня эпоха той золотой команды закончилась окончательно. Да, были уже поражения в финальной серии сезона-2019 против «Кузбасса». Неудачи в Кубке России. Провалы в Лиге чемпионов. Но пролет мимо полуфинала Суперлиги-Париматч — это жирная точка.

В 2007 году Казань впервые в истории выиграла чемпионат страны и с тех пор ниже третьего места не опускалась ни разу: две бронзы, два серебра и девять побед вдобавок к той, первой. Теперь же в лучшем случае будет только пятое место.

Два тай-брейка

Нынешний сезон получился для «Зенита» очень сложным. Но к весне команда Владимира Алекно набрала ход. Едва не вышла в финал Лиги чемпионов, обидно проиграв полякам лишь в золотом сете. Здорово накатывала на внутренней арене. И вдруг — такая жуткая осечка в московском «Финале шести».

В понедельник команда спокойно разбиралась с «Локомотивом». Вела 2:0 и 23:21 в третьем сете. Шикарно играл Максим Михайлов, который практически наверняка будет основным диагональным сборной в Токио и, вполне вероятно, на домашнем чемпионате мира-2022. У него 74 процента реализации. Кто разбирается в волейболе, понимает — это просто космос. Однако его партнеры действовали далеко не столь эффективно. И сначала «Зенит» отдал ту, казалось бы, выигранную партию, а после нее — еще две.

Проигрывать так, безусловно, очень обидно. Но в плане турнирных раскладов очко в первой игре отнюдь не катастрофа. Во вторник «Зениту» нужно было просто побеждать «Кузбасс». Причем успех в трех или четырех партиях гарантированно выводил команду в полуфинал.

Начали казанцы мощно. Первую партию взяли очень уверенно. Однако сибиряки во главе с Иваном Зайцевым сумели включиться и показать мускулы во второй. После этого команды обменялись сетами, и все снова решалось на тай-брейке. Для «Зенита» это было вопросом жизни и смерти, тогда как у «Кузбасса» имелось право на ошибку — в среду кемеровчане играют с «Локомотивом». Вплоть до 13:13 клубы шли абсолютно ровно. Но потом Нгапет решил дважды взять на себя инициативу в далеко не самых очевидных ситуациях. Особенно странно это выглядело на матчболе: француз тянулся за высоким мячом и вместо того, чтобы разыграть надежную комбинацию, первым же касанием решил шарахнуть. Тяжелый отведенный мяч улетел далеко в аут. К полному шоку всей команды. После этого француз долго лежал на паркете, явно прокручивая в голове один простой вопрос: зачем?!

Следующий сезон Эрвин проведет в Италии. И, в отличие от «Зенита», сыграет в Лиге чемпионов.

У Алекно в пятницу — последний матч в «Зените»

Символично, что у руля «Кузбасса» сейчас Алексей Вербов. По сути, ученик Алекно. И он лишил своего наставника красиво завершить последний танец у руля «Зенита». Давно объявлено, что Владимир Романович по окончании сезона покидает казанский клуб. Еще больше перца прошедшей игре добавляет тот нюанс, что почти наверняка летом Казань возглавит именно Вербов.

А у «Зенита» в этом сезоне остался всего один матч. По сути, прощальный для Алекно. Казань сыграет в пятницу за пятое место. Оно дает путевку в Кубок вызова — третий по значимости еврокубок. И хотя это явно не та вершина, о которой мечтает команда, закончить спортивный год победой — какая-никакая приятная точка.