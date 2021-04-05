В Суперлиге-Париматч — «Финал шести».

Год назад все волейбольное сообщество сокрушалось - из-за пандемии отменился один из самых вкусных и непредсказуемых «Финалов шести» в российской истории. Очень редко бывает, чтобы сразу шесть команд подошли к развязке с более или менее равными шансами на успех. Регулярку выиграл «Локомотив», хорошо накатывала Казань, крайне интересная была команда у только-только вышедшего в полуфинал Лиги чемпионов «Кузбасса», а Питер, «Динамо» и «Факел» набрали одинаковое количество на предварительном раунде.

Казалось, такого, чтобы пачка из шести команд пришла к финишу вместе, ждать теперь очень долго. Летом из Кемерово в Петербург перебрались Виктор Полетаев и Дмитрий Пашицкий, из Нового Уренгоя в том же направлении последовал Егор Клюка, не укрепился Новосибирск. По логике, все это должно было кардинально поменять баланс сил в российском волейболе.

Однако прошел год — и сейчас все снова очень даже любопытно и непонятно. На передний план вышло «Динамо», выигравшее Кубок России, Кубок ЕКВ и регулярку, но по ходу сезона москвичи проиграли оба матча «Факелу». Да и в полуфинале Кубка «Локомотив» вел 2:0 по сетам и едва не дожал грозного соперника. Питерский «Зенит», несмотря на топовые приобретения, пока не стал гегемоном, хотя потенциал ощутимо высок. Казань — дико непредсказуема. В предстоящем «Финале шести» она может как стать чемпионом, так и остаться без медалей. И то и другое будет восприниматься абсолютно нормально.

Очень круто, что в волейболе у нас такой запутанный чемпионат. Баскетболу с вечным доминированием ЦСКА или гандболу с непрекращающимися чемпионствами «Чеховских медведей» подобной интриги очень сильно не хватает. В предстоящих решающих волейбольных баталиях в каждом матче может быть любой исход — и это кайф с точки зрения настоящего спорта. Да и для игроков быть в таком напряжении — крайне полезный опыт в преддверии Олимпийских игр в Токио и домашнего чемпионата мира-2022.

«Финал шести» пройдет ровно по той же схеме, что и недавний женский турнир.

В группе А: «Динамо», «Зенит СПб» и «Факел».

В группе Б: «Кузбасс», «Зенит-Казань» и «Локомотив».

Тут не то что чемпиона, даже полуфиналистов предсказать — тяжелейшая задача. Вот первое трио. «Динамо» в пяти важных матчах сезона обыграло Питер. Но это вовсе не означает, что в Москве «Зенит» не прервет эту неприятную серию. «Факел» накануне помучился в плей-офф с АСК, лишь в третьем матче дожав нижегородскую команду. Вообще, новоуренгойцы — самые большие любители пятисетовых матчей. Они затаскивают туда чуть ли не каждого второго соперника. А случиться на тай-брейке, как известно, может все что угодно.

Вторая группа — это, прежде всего, противостояние Владимира Алекно и Алексея Вербова. Учитель против ученика — под таким соусом наблюдать за играми всегда интересно. А уж на такой стадии, когда ставки максимальные, тем более. Хотя у Пламена Константинова свои планы на развязку сезона. «Локомотив» — действующий чемпион, и так просто отдавать титул новосибирцы не собираются.

Это будет славная охота сразу для шести команд. Но победителем из нее выйдет кто-то один.

Расписание «Финала шести»

5 апреля, понедельник

16:30. Зенит-Казань — Локомотив

19:00. Зенит СПб — Факел

6 апреля, вторник

16:30. Кузбасс — Зенит-Казань

19:00. Динамо — Зенит СПб

7 апреля, среда

16:30. Локомотив — Кузбасс

19:00. Факел — Динамо

9 апреля, пятница

14:00. Матч за пятое место

16:30. Первый полуфинал

19:00. Второй полуфинал

10 апреля, суббота

16:30. Матч за третье место

19:00. Финал