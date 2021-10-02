Вас тоже зацепила молодежь, которая рубилась на Евро? Теперь можно увидеть ее вживую, а не по ТВ

3 октября стартует женский чемпионат России.

Женская сборная без вариантов проиграла в недавнем четвертьфинале Евро будущим чемпионкам — Италии. Тем не менее турнир открыл стране россыпь новых имен. Юлии Бровкиной, Полине Матвеевой и Татьяне Кадочкиной по 18-20 лет. Только по 23 — Ирине Капустиной, Елизавете Котовой и Ксении Смирновой. В таком возрасте всего за один сезон можно сделать внушительный качественный скачок. И мы имеем возможность понаблюдать за этим в онлайн-режиме — все эти девушки сыграют в чемпионате России.

Что интересно, никуда не делась старая гвардия. Никто из олимпийской сборной не завершил карьеру и не ушел в декрет. Наталия Гончарова, Ирина Воронкова, Анна Подкопаева, Ирина Фетисова и Ирина Королева все так же в строю. Поэтому прямо по ходу сезона мы будем смотреть: сумеют ли молодые поджать опытных или же на ЧМ 2022 нас ждет тот же состав, что в Токио-2020.

В этом сезоне — без Федоровцевой

Любопытно, что в волейболе нет базового клуба сборной. Того, в котором играли бы все ведущие спортсменки. Вот берем лидеров, навскидку в каждом можно назвать ряд очевидных кандидатов в сборную:

— в «Локо» — Тамара Зайцева, опытная Воронкова и юная Бровкина;

— в Москве — Гончарова, Фетисова и Татьяна Романова;

— в Казани — Кадочкина, Подкопаева, Королева и молодая связка Елизавета Попова;

— «Уралочка-НТМК» — это Смирнова, Котова и вернувшаяся после травмы Ксения Парубец.

Плюс Матвеева в «Заречье», Капустина в «Липецке», Пилипенко в «Енисее» и еще целый ряд отдельных игроков, которые на карандаше у Серджио Бузато.

Интересные и перспективные девушки есть абсолютно в каждой команде. Кто из них выстрелит — покажет сезон.

Вместе с тем не сыграет в этом году в Суперлиге главная надежда российского волейбола — Арина Федоровцева. В свои 17 лет она перебралась в Стамбул, где будет выступать за «Фенербахче». Турецкая лига, наряду с итальянской, сейчас сильнейшие в Европе. В этом смысле Федоровцевой в очередной раз можно только восхититься — нужна большая смелость и уверенность в себе, чтобы в столь юном возрасте отправиться покорять топ-клуб мирового уровня. Но вот в России ее, конечно же, будет сильно не хватать.

Очень странно, но к началу сезона так и не определилась с клубом капитан сборной Евгения Старцева. Пока она без команды.

Кто фаворит?

Если в прошлом сезоне из-за предстоящей Олимпиады формат был сжат до «Финала шести», то в этом будет полноценный плей-офф.

Фавориты все те же.

«Локомотив» отпустил Лауру Дейкему и Луизу Липпман, которые сыграли ключевую роль в чемпионстве, но подписал двух других топ-легионеров: сербку Бьянку Бушу и польскую звезду Мальвину Смаржек.

Московское «Динамо» пригласило двух сильных девушек из итальянского чемпионата: хорошо знакомую с Суперлигой Элицу Василеву и боснийку Эдину Бегич.

Казань сохранила двух Самант: Брисио и Фабрис.

Эта тройка уже традиционно в главных претендентах на золото и место в Лиге чемпионов.

За топ-5 поборются «Уралочка-НТМК», белорусская «Минчанка», саратовский «Протон», краснодарское «Динамо» и питерская «Ленинградка», которая сильно сработала на трансферном рынке — в частности, подписаны Лаура Дейкема и Екатерина Ефимова.

Участники первого этапа женской Суперлиги Париматч

«Локомотив» (Калининградская обл.)

«Динамо» (Москва)

«Динамо-Ак Барс» (Казань)

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.)

«Минчанка» (Минск)

«Протон» (Саратов)

«Динамо» (Краснодар)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург)

«Липецк» (Липецкая обл.)

«Енисей» (Красноярск)

«Тулица» (Тульская обл.)

«Спарта» (Нижний Новгород)

«Заречье-Одинцово» (Московская обл.)

«Динамо-Метар» (Челябинск)