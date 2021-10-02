Волков в Казани, Гребенников в Питере, «Динамо» сохранило чемпионский состав. Нас ждет сумасшедший сезон!

Сегодня стартует мужской чемпионат страны по волейболу. Выделяем восемь его главных интриг.

В субботу стартует мужская Суперлига Париматч, и это будет безумно интересный сезон. Сюжетных линий столько, что дух захватывает. Вашему вниманию восемь главных вопросов к предстоящему чемпионату.

Сумеет ли питерский «Зенит», агрессивно проводящий каждую трансферную компанию, выиграть первый титул в истории клуба?

Девиз команды: «Рожденные побеждать». Вот только пока у Питера нет ни одного серьезного трофея. Прошлый сезон получился очень неплохим: финалы Суперлиги, Кубка России и Кубка ЕКВ. Но все три были проиграны московскому «Динамо».

Летом «Зенит» усилился. Подписаны Игорь Кобзарь, Федор Воронков и, возможно, лучший либеро мира — Женя Гребенников. Питерцы едва не провернули главную трансферную бомбу, практически подписав Вильфредо Леона. «Перуджа» отстояла его чудом, исключительно из-за грамотно подписанного контракта. Вероятно, он приедет к Туомасу Саммелвуо через год. А пока вместо кубинского поляка взяли еще одну звезду мирового волейбола — словенца Тино Урнаута.

Добавьте их к уже имеющимся Егору Клюке, Ивану Яковлеву, Виктору Полетаеву и Дмитрию Пашицкому. Если такая дрим-тим останется без трофеев, это будет провалом. Финал Кубка России в этом году, кстати, снова решено повести в Санкт-Петербурге.

Что покажет «Динамо» после выдающегося сезона?

Питер был фаворитом и год назад, однако «Динамо» Константина Брянского начисто разнесло все амбиции «Зенита», обыграв его восемь раз в восьми матчах.

Ясно, что бело-голубые планируют удержаться на вершине. Тем более, они полностью сохранили чемпионский состав. Разве что вместе Сэма Деру пришел Денис Богдан, но это, скорее, усиление. Плюс благодаря освободившейся квоте на легионеров удалось заявить на сезон либеро Лаури Керминена.

И на тот же Питер у динамовцев будет особый настрой. По крайней мере, у Павла Панкова и Ильи Власова. В сборной Саммелвуо давал им минимум игрового времени и наверняка оба постараются доказать Туомасу, что тот был неправ.

Как будет выглядеть «Зенит-Казань» при Алексее Вербове?

39-летний Алексей Вербов один из самых молодых тренеров в Европе, однако Казань он возглавляет уже второй раз. После первого осталась недосказанность. С одной стороны, был выигран Кубок России. С другой, потом все неровно шло в Суперлиге. С третьей, кто знает, чем бы еще все закончилось, если бы сезон-2020 не был прерван из-за коронавируса.

Как бы то ни было, Вербов снова в родном «Зените». И снова вместо великого Владимира Алекно, который поставил карьеру на паузу.

У Алексея сейчас очень интересный состав. Во-первых, старая гвардия: Максим Михайлов, Артем Вольвич, Бартош Беднож, Александр Волков и Валентин Голубев. Во-вторых, есть ряд новичков, из которых выделяются двое: Дмитрий Волков и американский связующий Мика Кристенсон. Эрвин Нгапет, как вы наверняка знаете, ушел в «Модену».

Потенциально «Зенит» не слабее Питера или «Динамо». Весь вопрос в том, удастся ли Вербову создать чемпионскую химию.

Удержится ли в топе без Игоря Кобзаря и Ивана Зайцева «Кузбасс»?

Кемерово яркой победой в 2019 году влюбило в себя многих. С тех пор внимание к клубу особенное. Однако от того золотого состава практически никого не осталось. Что интересно, сразу четыре героя того сезона теперь в Питере — Туомас, Кобзарь, Полетаев и Пашицкий.

Тем не менее, сибирский клуб на плаву. Безусловно, уход Вербова, Кобзаря и Зайцева в это межсезонье ослабил команду. Но руководство хорошо поработало на трансферном рынке, чтобы нивелировать потери. «Кузбасс» пополнили диагональный сборной Бразилии Алан Соуза и связующий Александр Бутько, до этого пять лет отыгравший в Казани. Тренировать команду будет хорват Игорь Юричич. В прошлом году он привел «Фоникас» к серебру в чемпионате Греции. По составу «Кузбасс» выглядит слабее двух «Зенитов» и «Динамо», но в спорте, как известно, далеко не всегда решают звездные имена.

Чем на этот раз удивит новосибирский «Локомотив»?

Еще один сибирский гранд — наглядное доказательство аксиоме в заключительном предложение прошлого абзаца. Новосибирск неожиданно для всех стал чемпионом России-2020.

После этого многие предсказывали команде серьезный спад в следующем сезоне. Однако весной банда Пламена Константинова снова пошумела, заняв в итоге третье место и получив путевку в Лигу чемпионов.

Глобальная перемена в Новосибирске одна: вместо серба Марко Ивовича, ставшего в городе уже своим, будет капитан сборной Австралии Джон Перрин. Многое будет зависеть от молодых россиян. Если добавят в стабильности Константин Абаев и Дмитрий Лызик, то и команда будет высоко, и они наверняка вместе с Ильясом Куркаевым летом будут вызваны в сборную.

Рассыплется ли «Факел» после перестройки?

Еще недавно у команды из Нового Уренгоя была шикарнейшая молодая команда: Егор Клюка, Дмитрий Волков, Иван Яковлев, Денис Богдан, Илья Власов. Это был нестабильный, но очень яркий коллектив, способный обыграть кого угодно. Теперь все перечисленные в топ-клубах, а «Факел» взял курс на резкое омоложение.

Возможно, через пару лет мы снова увидим в этом клубе будущих звезд. Но вместе с тем есть риск увязнуть в болоте турнирной таблицы и потерять финансирование.

Возродится ли «Белогорье» при Сергее Тетюхине?

В Белгороде еще недавно была одна из лучших команд мира. Выигрывала Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Но по итогам прошлого сезона — последнее место. От вылета команду спас только регламент, согласно которому из-за пандемии Суперлига проходила в закрытом режиме: заранее было объявлено, что никто не вылетает.

Тем не менее, для «Белогорья» последнее место стало болезненным ударом. Это привело к большим переменам. Теперь вместо Геннадия Шипулина (который когда-то и привел волейбольный Белгорода к таким высотам, но в последние годы действовал откровенно импульсивно и нелогично) руководить клубом будет легендарный Сергей Тетюхин.

У команды новая арена на 10 тысяч зрителей. Подписаны пусть не суперзвезды, но очень крепкие игроки. И Тетюхин рассчитывает, что уже в этом сезоне команда поборется за «Финал шести». Если получится — это будет очень солидным стартом для начала возрождения победных традиций в клубе.

Какой клуб станет открытием сезона?

С учетом ослабления «Факела», борьба за место в весеннем «Финале шести» обостряется. Желающих попасть туда полно. Тот же Белгород. Есть амбиции у «Урала», который возглавляет помощник Саммелвуо в сборной России Игорь Шулепов. Очень бодрую селекцию провели в «Динамо-ЛО». Ленинградская команда подписала Ивовича, Йововича и Максима Жигалова.

Но, может, удивит кто-то еще?

Участники первого этапа Суперлиги-Париматч:

«Динамо» (Москва)

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Локомотив» (Новосибирск)

«Кузбасс» (Кемерово)

«Зенит-Казань»

«Урал» (Уфа)

АСК (Нижний Новгород)

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

«Енисей» (Красноярск)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.)

«Газпром-Югра» (Сургут)

«Нефтяник» (Оренбург)

«Белогорье» (Белгород)

Формат турнира:

— Предварительный этап (регулярный чемпионат) — игры в 2 круга по системе с разъездами (матчи дома и в гостях) — со 2 октября 2021 по 16 апреля 2022

— Лучшие 2 команды напрямую попадают в «Финал Шести»

— Участники, занявшие 3-10-е места, образуют пары квалификационного раунда за выход в «Финал Шести» по схеме «3 — 10, 4 — 9, 5 — 8, 6 — 7». В парах играют до 2 побед по схеме «1-1-1», 20, 24 апреля и, если потребуется, 27 апреля

— «Финал Шести» проводится 4-8 мая на «Арене ВТБ» в Москве в Петровском парке: игры в тройках, полуфиналы, за третье место, финал