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Сегодня, 12:48

Генеральный секретарь Федерации киокушин России Увицкий погиб в зоне СВО

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерация киокушин России Сергей Увицкий погиб во время участия в специальной военной операции (СВО) при выполнении боевой задачи в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Федерации карате России.

41-летний Увицкий участвовал в СВО в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».

«Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями, — говорится в сообщении. — Поэтому, завершив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО на защиту нашей Родины».

Увицкий — серебряный призер чемпионата Европы 2010 года, чемпион и многократный призер первенств России, а также мастер спорта международного класса.

Источник: ТАСС
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