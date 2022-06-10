Заслуженный тренер России Владимир Кузюткин скончался после продолжительной болезни

10 июня после продолжительной болезни скончался Заслуженный тренер России Владимир Кузюткин, сообщает пресс-служба Всероссийский федерации волейбола.

Кузюткин в 2009-2011 и 2017 годах — главный тренер женской сборной России. В 2010 году привел национальную команду к победе на чемпионате мира. Под его руководством национальная команда также стала сребряным призером «Гран-при» в 2009 году.

Мастер спорта СССР (1976), Заслуженный тренер России (2011).