Питерский «Зенит» теряет лидерство. После серии из 18 побед — два поражения подряд

Борьба за победу в регулярном чемпионате становится острее.

Очередной тур суперлиги стал ярким на афиши. Главные матчи выходных не подвели и помимо громкой вывески подарили болельщикам действительно упорную борьбу и закрученный сюжет. Событием тура стал триллер в Новосибирске, где местный «Локомотив» устроил нетеплый прием «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Проблемы «Зенита»

У «Локомотива» безумно сложный январь. За месяц они встретились с каждой командой из топ-3 чемпионата. Без шансов новосибирцы проиграли московскому «Динамо» и казанскому «Зениту», поэтому в 20-м туре наверняка были бы раду даже очку дома в матче против лидера — «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Питерцам мотивацию и настрой на игру с «Локо» искать тоже было не нужно. В предыдущем туре они потерпели первое поражение в чемпионате, уступив дома «динамовцам» из Москвы. Поэтому нужно было возвращать пошатнувшиеся лидерские позиции.

«Локомотив» при мощной поддержке родных трибун взял первый сет, терзая соперника хорошими подачами и атаками первым темпом. После более мастеровитый «Зенит» наладил свою игру и стал забирать победу себе. Но в середине третьего сета у гостей случилась неприятность — травму получил Евгений Гребенников. Пытаясь принять мяч, он жестко столкнулся плечами с Федором Воронковым.

Несмотря на то, что питерцы имеют одну из самых длинных скамеек в чемпионате, на позиции либеро у них не так много вариантов. Поэтому после одного розыгрыша Гребенникову пришлось вернуться на площадку. Волейболисты «Локомотива» стали чаще «грузить» в его зону и это работало. Евгений после травмы был уже не так эффективен на приеме.

После ряда удачных атак хозяева поймали кураж и стали играть вдохновенно. Матч докатился до пятой партии, где «Зенит» допустил слишком много простых ошибок. В результате питерцы увозят из Новосибирска лишь одно очко.

Главные конкуренты клуба из Санкт-Петербурга в 20-м туре осечек не допустили. Московское «Динамо» спокойно разобралось с «Динамо» из Ленобласти, а «Зенит-Казань» не испытал проблем в выездном матче со «Строителем». Теперь у трех команд по два поражения, а лидером по очкам идет команда из Татарстана, у которой на одну игру больше.

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» — 2:3. ВК «Локомотив» (Калининград)

«Локо» продолжает погоню

В центральном матче тура женской суперлиги тоже было жарко. «Динамо-Ак Барс» принимало «Локомотив». Действующие чемпионки России из Калининграда в прошлые выходные потерпели сокрушительное поражение дома от московского «Динамо», поэтому ехали в столицу Татарстана с желанием реабилитироваться.

Казанский клуб сразу же бросил в бой опытную болгарскую доигровщицу Добриану Рабаджиеву, которую подписал на днях. Дебютантка добавила «Динамо» надежности на приеме, но в атаке выглядела в этом матче слабовато. Зато у хозяев вовсю разыгралась доминиканка Гайла Гонсалес, наколотившая сумасшедшие 40 очков за пять партий.

Однако это не спасло ее команду от поражения. «Локо» героически отыгрался с 1:2 по сетам и вырвал победу на тай-брейке — 15:12. Таким образом, команда Константина Сиденко упрочила свое второе место в таблице, продолжая погоню за московским «Динамо».

Суперлига. Мужчины. 20-й тур

«Урал» — АСК — 3:2 (25:21, 22:25, 25:19, 22:25, 15:10)

«Газпром-Югра» — «Факел» — 0:3 (15:25, 10:25, 35:37)

«Нефтяник» — «Кузбасс» — 0:3 (19:25, 20:25, 24:26)

«Строитель» — «Зенит-Казань» — 0:3 (16:25, 18:25, 23:25)

«Динамо» М — «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:21, 25:21, 25:15)

«Енисей» — «Югра-Самотлор» — 3:1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:15)

«Локомотив» — «Зенит» — 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:22, 15:12)



Суперлига. Женщины. 17-й тур

«Динамо-Метар» — «Заречье-Одинцово» — 3:0 (26:24, 25:18, 25:16)

«Динамо» Кр — «Енисей» — 1:3 (21:25, 17:25, 26:24, 22:25)

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» — 2:3 (20:25, 25:18, 25:22, 21:25, 12:15)

«Тулица» — «Спарта» — 3:0 (25:20, 25:19, 25:20)

«Ленинградка» — «Липецк» — 3:0 (25:16, 25:16, 25:20)