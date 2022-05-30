Невероятный прецедент в российском спорте. Топ-тренера за расизм изгнали на два года

Рулевой калининградского «Локомотива» в ближайшие сезоны не сможет работать в отечественных командах.

Ничего подобного в российском спорте прежде не случалось. Как и в любой стране мира, какие-то случаи проявления расизма у нас, конечно, всплывали. Это никогда не носило массового характера, но единичные примеры были и в футболе, и в баскетболе. Однако произошедшее в волейболе переплюнуло все. Причем начиная с резонанса истории и заканчивая последствиями.

Монтальво не в обиде

Вряд ли в России остались любители спорта, которые не в курсе: во время финальной серии женского чемпионата страны по волейболу главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков взял тайм-аут, по ходу которого очень некрасиво высказался. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» — обратился он к блокирующей Валерии Зайцевой, которая в предыдущем эпизоде бросилась блокировать темнокожую звезду «Уралочки-НТМК» Айламу Монтальво. Его обращение попало в прямой эфир. И на следующий день телефон Воронкова разрывался. Но не от поздравлений со вторым подряд золотом чемпионата России, а с вопросами. Никто его расистских высказываний не понял.

Вместе с тем казалось, что история угаснет так же быстро, как и вспыхнула. Кубинка на конфликт была явно не настроена и очень достойно отреагировала на произошедшее. Представьте, какой перформанс на ее месте устроил бы условный Яя Туре. Все, что требовалось от Воронкова, — признать свою неправоту и извиниться. Обо всем забыли бы в тот же день.

Однако тренер выбрал максимально странную и глупую тактику — спрятаться. Он молчал день, второй, третий, неделю... Так ни разу не высказался. Игнорировал журналистов, которые задавали ему вопрос в лоб. И на всякий случай не ходил даже на торжественные церемонии, где у него явно спросили бы о произошедшем. Возможно, это худшее решение в его тренерской карьере.

19 мая прошла дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), посвященная как раз известному инциденту. Все понимали, что наказания Воронкову не избежать, но члены комиссии вынесли сенсационную рекомендацию: дисквалификация на два года.

При этом окончательное слово было за исполкомом.

Воронков сам подписал себе приговор

Заседание исполкома ВФВ проходило в понедельник. И многие были уверены: дисквалификацию скостят. Причем значительно. Возможно, даже заменят на условное наказание. Все-таки Воронков — тренер с большим именем. Со сборной России он выигрывал Евро-2013 и Мировую лигу. Брал Лигу чемпионов с новосибирским «Локомотивом». Недавно перешел в женской волейбол — и дважды подряд победил в чемпионате страны с «Локо» калининградским. Достижения, безусловно, выдающиеся. А волейбольный мир тесный.

Однако федерация пошла на очень сильный и принципиальный шаг: рекомендации дисциплинарной комиссии приняты в полной мере. Воронков дисквалифицирован на два года. Это действительно смелое решение федерации. Срок очень серьезный. Ничего подобного в истории российского спорта еще не было.

Давайте честно, в большинстве своем наши федерации стараются гасить любой конфликт. Им проще отмолчаться, чем идти на какие-то принципиальные шаги. Из обратных примеров вспоминается разве что внутреннее расследование Федерации гандбола России, по итогам которого игроки молодежки получили огромные дисквалы за ставки. Теперь же своей принципиальностью отметилась ВФВ. Вместо того чтобы делать вид, будто проблемы нет, они ее решают. И это заслуживает уважения.

Такое строгое наказание — важный прецедент и посыл не только для волейбола, но и для всего российского спорта. Да и общества в целом. Нельзя человека из-за цвета кожи называть обезьяной. И уж тем более не признавать своих ошибок.

У Воронкова был выбор: повернуть в сторону здравого смысла, извиниться и работать дальше или продолжать гнуть линию полного отрицания, вместе с тем руша репутацию и карьеру. Он выбрал второе. Его право. Но и ему же теперь нести последствия.