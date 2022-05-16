Кубинка, которую оскорбил российский тренер, покидает «Уралочку». Обидчик так и не извинился

Команда из Свердловской области снова теряет всех лидеров.

Круто, что сейчас все спортивные и многие неспортивные медиа обсуждают волейбол. Но грустно, что не шикарные финалы — а они были как в мужской, так и в женской Суперлиге, — а скандал на золотом матче «Локомотива» и «Уралочки-НТМК».

Главный тренер калининградской команды Андрей Воронков удивил всех, во время тайм-аута предъявив своей блокирующей Валерии Зайцевой: «Почему ловишь эту обезьяну?» В команде из Свердловской области зажигала темнокожая кубинка Айлама Монтальво, и все быстро сопоставили одно с другим.

Мощный ответ кубинки

Куда больше Воронков и «Локо» поразили дальнейшими действиями. Точнее, их полным отсутствием. Реакции — ноль. Как будто ничего не было. На эмоциях можно много наговорить — тем более в разгаре был пятый матч финальной серии. Нервы на пределе. Но извиниться за сказанное сгоряча — единственная нормальная реакция после. Этого, судя по постам в соцсетях, ждала и «Уралочка-НТМК», и, очевидно, сама Монтальво.

Кубинка, к слову, в субботу выложила пост, в котором выразила отношение к произошедшему.

— Я знаю, кто я, и горжусь свои цветом кожи. И по этому признаку никогда нельзя судить о человеке. Меня не задевают слова человека, который ради достижения результата готов пойти на любые ухищрения и не имеет представления о понятии этики.

Что я могу еще сказать? Нельзя отвечать злом на зло. Не позволю себе опуститься до этого уровня.

И я горжусь тем, что это не заставит меня изменить себе. Я рада тому, чего достигла, и буду продолжать двигаться вперед. Я не думаю об этой ситуации как об обиде. Для меня это новый толчок для личного роста.

Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, одноклубниц и фанатов за поддержку. Желаю всем хорошего дня и чтобы в ваших сердцах царил мир, — написала Айлама.

От Воронкова не было никаких вестей и после этого. А в соцсетях «Локомотива» появилась фотография с чемпионского банкета — на ней, конечно же, есть и довольный тренер команды.

Айлама Монтальво. ВК «Уралочка»

«Уралочку» разбирают по кусочкам

Судя по всему, Воронков вообще не намерен возвращаться к этой ситуации. И особенно некрасиво это получается в свете того, что кубинка покидает «Уралочку-НТМК». Хочется верить, что осадочка у нее не останется.

Связано расставание не со скандальным инцидентом — просто контракт с клубом у Айламы был до конца этого сезона. И стороны решили его не продлевать. Очень жаль, потому что Монтальво стала одним из украшений женской Суперлиги. И в следующем сезоне она наверняка снова тянула бы Нижний Тагил к медалям.

Увы, самобытную команду из Свердловской области в который уже раз растаскивают по более богатым клубам. Уходит кубинка, уходит многолетний лидер Ксения Парубец (кстати, в тот самый «Локомотив»), уходят Вера Костючик и Татьяна Куликова — об этом «Р-Спорту» рассказала директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко. Через какое-то время Николай и Михаил Карполи наверняка снова создадут супербоевой коллектив, но в следующем сезоне команде явно будет трудно.

Что касается Парубец, то она едет в Калининград на место Ирины Воронковой — дочери того самого главного тренера. Ирина блестяще отыграла в Калининграде два сезона — без нее точно не было бы ни первого, ни второго титула. Еще зимой стало известно, что доигровщица перебирается в чемпионат Турции — она будет выступать за столичный «Экзачибаши». Для Воронковой это новый вызов. Интересно, что одним из главных конкурентов ее команды во всех турнирах будет «Фенербахче», за который выступают сразу две россиянки — Арина Федоровцева и Анна Лазарева.