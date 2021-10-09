«Локомотив» обыграл «Динамо» в первом топ-матче сезона. Гончарова потерялась на площадке

Команда Андрея Воронкова снова перевернула игру

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Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:23)

Эти команды играли в финале прошлого чемпионата России. Тогда москвички вели 2:0 по партиям и были в шаге от чемпионства, но «Локо» перевернул все, вытащив концовку следующего сета и выиграв три партии подряд. Понятно, что теперь у «Динамо» с Калининградом особые счеты.

Свой настрой бело-голубые показали сразу. «Локомотив» дома был крепко прижат — 11:6, 15:9. Плотно прикрывались Ирина Воронкова и польская звезда Мальвина Смаржек. После двух эйсов 21-летней Екатерины Пипуныровой счет стал совсем разгромным — 20:12.

Если не идет у Гончаровой — заменить ее просто некем

Доминировали гостьи и во втором сете. Вели 15:11, 18:14. Никаких предпосылок к переменам не было. Однако именно этот счет стал началом коренного перелома. Несколько неудачных действий динамовок, немного везения в пользу «Локо» — и счет сравнялся. А потом хозяйки вообще вышли вперед — 20:18. Шесть проигранных очков подряд просто сломали «Динамо». Особенно заметно потухла Наталия Гончарова — лидер команды. Она ничего не забивала в концовке второго сета и практически ничего — в третьем. В котором «Локо» просто смел соперниц — 25:16.

Ровной получилась лишь четвертая партия. И будь в огне Наталия — быть бы тай-брейку. Но у Гончаровой снова не получалось. Зато Воронкова в ключевые моменты наоборот решала. Именно она и поставила точку в матче, в непростой ситуации отыгравшись от блока в аут. 25:23 и итоговые 3:1.

Понятно, что сейчас самое начало сезона и в глобальном плане этот матч ничего не значит. Тем не менее по части психологии такое поражение совершенно точно не добавляет позитива «Динамо». Когда все шло хорошо они летали, но как только появлялись сложности — проигрывали. На пресс-конференции перед началом сезона генеральный директор Владимир Зиничев отмечал, что два года без золотых медалей — много для клуба с такими традициями, и в нынешнем сезоне эту серию надо бы прекращать. Но пока видно только лишь желание. У москвичек уже который год прослеживается тенденция: если не идет у Гончаровой — заменить ее просто некем. А идет у Наталии далеко не всегда.

Качество пока хромает

«Локомотив» же в очередной раз проявил характер. 1,5 партии у команды не получалось ничего, но девушки сумели переломить ход тяжелого матча. Плюс додавили в непростой концовке четвертой партии. Такие победы часто способствуют подъему. Посмотрим, сработает ли это сейчас — уже в следующем туре Андрей Воронков повезет команду в Казань. На матч с еще одним фаворитом чемпионата — «Динамо-Ак Барс». Если снова победят — это будет заявочка на победу, как минимум, в регулярном чемпионате.

Хочется, чтобы предстоящий матч получился крепким не только с точки зрения драматизма, но и качества. Потому что в Калининграде и «Локо», и «Динамо» играли очень грязно. В Лиге чемпионов такое совершенно точно не прокатит.