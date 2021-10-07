Дмитрий Волков: «К домашнему чемпионату мира мы обязаны подойти в лучшей физической форме»

Новичок казанского «Зенита» — о старте сезона и главном турнире года.

Переход Дмитрия Волкова из «Факела» в казанский «Зенит» стал одним из самых обсуждаемых трансферов волейбола в прошедшее межсезонье. Звездный доигровщик решил бросить себе вызов и стал частью обновленного гранда, который возглавил вернувшийся в Казань Алексей Вербов. Волков уже притерся в новом коллективе после невероятно долгого сезона со сборной.

Но и о главной команде страны Дмитрий не забывает, ведь осталось уже меньше года до чемпионата мира 2022, который впервые пройдет в России, в том числе и в Казани. Уже состоялась жеребьевка турнира — ее итоги Волков прокомментировал в интервью «СЭ».

Отдыха после сборной не было, но была передышка

— Прошлый сезон у вас, как и у всех сборников, был очень длинным. Как ваше состояние?

— В принципе, я привык к такому режиму. Хотя это лето, соглашусь, было сумасшедшим. Но большинство сильных игроков играют и у себя в клубе, и в сборной. Поэтому практически без перерыва — неделю после сезона, неделю перед ним, и снова в бой.

— «Зенит» вам все же дал возможность немного отдохнуть после чемпионата Европы. Пауза пошла на пользу?

— Спасибо нашим тренерам, они не стали нас брать на второй этап Кубка России, дали на пару дней больше отдохнуть. Но отпуска не было, это всего лишь небольшая пауза для того, чтобы перевести дух. Переключиться — как физически, так и морально. Практически сразу мы начали тренироваться индивидуально. Просто это было менее напряжно для организма. Без лишней спешки.

— Сейчас уже в боевом режиме?

— Конечно. Давно вместе с командой, тренируемся, готовимся.

В этом году на Кубке EKB будут серьезные соперники

— Как вам обстановка в новом коллективе?

— Все отлично. Многих ребят знал по сборной, с некоторыми играл вместе по молодежке. Все равно волейбольный мир тесен, все знают друг друга. Не было никаких проблем с общением. Другое дело, что новый город, новые условия, требования. Много непривычного. Все-таки я 10 лет подряд играл в одном клубе, уже привык к определенным сценариям. Тут нужно было немного перестраиваться. Не скажу, что прям сложно, но немного времени мне все же нужно.

— Город вас впечатлил? Казань многие хвалят за качество жизни и архитектуру.

— Если честно, пока даже не было времени на прогулки, познакомиться поближе. Уютный, компактный город, все, что нужно, есть. Но вживую даже не видел ничего практически из достопримечательностей, только на машине или автобусе с точки до точки.

— «Факел» — команда с амбициями, но «Зенит-Казань» в последнее десятилетие по титулам сравнится разве что с футбольным «Реалом». Чувствуете, что стали частью мирового гранда?

— Действительно, клуб с большой историей, это сразу понятно, когда только заходишь в центр волейбола, смотришь на все кубки в клубном музее... Задачи у «Зенита» могут быть только побеждать, в любом матче, любом турнире, в котором мы принимаем участие. Я, на самом деле, ради этого в Казань и переходил. Хочется помочь команде вернуться на вершину и самому выиграть трофеи. Для меня это большой вызов.

— У казанского «Зенита» в этом году не будет Лиги чемпионов. Это поможет сохранить силы для внутреннего первенства?

— Лиги чемпионов не будет, но нас ждет Кубок EKB. Судя по раскладам, борьба намечается очень серьезная. Многие хорошие команды не пробились в Лигу чемпионов, но набрали звездный состав. В той же «Модене» — одни из лучших игроков в мире на каждой позиции, польская «Скра» также выделяется. Разве что на первом этапе будет легко, возможно. Но потом нужно включаться по максимуму. Тем более у «Зенита», как я понимаю, этого трофея еще не было.

— Так сложилось, что клуб обычно в другом турнире выступал...

— Верно. Но раз уж едем на Кубок EKB — надо побеждать там.

Жеребьевка на ЧМ 2022 нормальная, со всеми можно играть

— Начало нового сезона знаменует собой и начало финального этапа подготовки к чемпионату мира 2022 года в России. Уже думаете о мировом первенстве?

— Не привык загадывать на год вперед, пока еще до этого турнира много времени. Только вот переключился со сборной на клубный сезон и стараюсь держать настрой на «Зенит», на Казань. Но про сборную не забываю, с интересом следил за жеребьевкой. Было любопытно, какие группы собираются, кто с кем сыграет и в каких городах.

— Как оцените соперников, которые выпали сборной России? Нам предстоит сыграть на первом групповом этапе с Сербией, Тунисом и Пуэрто-Рико.

— Неплохой жребий, группы все разные собрались по составу, но в целом справедливые, равные. Нет такого, что случилась группа смерти, где три-четыре фаворита. Везде выделяются два фаворита, середняк и отстающий. У нас примерно так же. Нормально, играть можно. Играть и побеждать.

— Для нас важнейший соперник — Сербия?

— На групповом этапе, думаю, да. Сербы в последнее время показывают неплохой волейбол. Главная борьба в группе будет с ними.

— Но все же Россия, тем более дома, должна думать о более серьезных задачах, чем матчи в группе.

— Само собой. Думаем только о победе. К домашнему чемпионату мира мы обязаны подойти в лучшей физической форме. Нас ждет невероятно масштабное и крутое событие.