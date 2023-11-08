Крах лидеров. В чемпионате России не осталось команд без потерянных очков

Итоги 4-го тура мужской суперлиги.

PARI Суперлига. Мужчины. 4-й тур

«Белогорье» — «Нова» — 3:1 (25:18, 25:15, 23:25, 26:24)

«Югра-Самотлор» — «Динамо-ЛО» — 1:3 (18:25, 26:24, 23:25, 12:25)

«Енисей» — «Кузбасс» — 3:2 (26:28, 27:25, 25:20, 20:25, 15:11)

«Нефтяник» — «Факел» — 2:3 (17:25, 23:25, 25:14, 25:21, 12:15)

«Газпром-Югра» — АСК — 0:3 (21:25. 23:25, 18:25)

«Шахтер» — «Урал» — 3:1 (25:23, 13:25, 25:19, 25:21)

«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб — 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:15)

«Динамо» М — «Локомотив» — 3:0 (26:24, 25:20, 25:23)

Кажется, что розыгрыш мужской суперлиги только-только стартовал, но чемпионат уже разогнался на полную мощность. В четвертом туре прошли сразу два матча с приставкой «топ». Между собой выясняли отношения четыре лучшие команды по итогам прошлого сезона. Обладатель серебра московское «Динамо» принимало бронзовых призеров «Локомотив», а действующий чемпион «Зенит» из Казани встречался с одноименным клубом из Санкт-Петербурга.

Класс казанцев

У «Зенита» из Татарстана один из самых сложных календарей на старте сезона. Уже во втором туре подопечные Алексея Вербова получили недружественный прием в Новосибирске, проиграв «Локомотиву» всухую. Но в следующем матче казанцы провели работу над ошибками и обыграли «Динамо» из Москвы, попутно пополнив свою трофейную коллекцию и взяв Суперкубок. И вот новый тур и новый серьезный соперник — питерский «Зенит».

Клуб из Северной столицы был одним из двух, кто до четвертого тура не только не потерял очков, но и не отдал соперникам ни одного сета. Однако в начале матча более целостную командную игру продемонстрировали хозяева. Казанцы значительно лучше проявили себя в атаке за счет уверенных действий Деру, Волкова и Михайлова, что принесло им довольно простую победу в первом сете. Во второй партии питерцы подравнялись, навязав чемпиону борьбу, но все-таки в решающие моменты сказывался класс волейболистов из Казани.

Третий сет выпал из всей картины матча. Хозяева допустили ряд несвойственных ошибок, что привело к отрыву команды Виктора Сидельникова — плюс 6. Казанцы бросились в погоню, которая им почти удалась. При счете 24:22 в пользу гостей судьи усмотрели у питерских игроков ошибку в расстановке. Напряжение нарастало. Однако клуб из Северной столицы выдержал давление и отыграл одну партию.

Чемпион воспрял духом в четвертом сете, да так, что просто уничтожил соперника с помощью своей мощной атаки. У гостей не было шансов на камбэк — 25:15. Это первое поражение питерского «Зенита» в чемпионате.

Разгром «Локомотива»

Вторым клубом, который не терял очков в нынешнем сезоне, был «Локомотив». Но четвертый тур суперлиги все изменил. В первом сете выездного матча с московским «Динамо» на площадке была равная борьба. Новосибирцы в ней выглядели даже предпочтительнее. Железнодорожники вели на протяжении почти всего сета, однако за счет эффективной подачи Павла Панкова хозяевам не только удалось сравнять, но и выйти вперед. Партию заканчивали на балансе, где в плюсе оказалось «Динамо».

На старте второго сета бело-голубые сразу организовали комфортный отрыв. В нем большая заслуга диагонального Цветана Соколова, который пулял эйсы на площадку соперника. Оставалось только удерживать свое преимущество до конца партии. «Динамо» с задачей справилось. В третьем сете хозяева чаще были впереди и, наверное, больше заслужили победу. Решающий матчбол вышел немного конфузным. Панков подал, а игрок «Локомотива», думающий, что мяч летит в аут, увернулся от мяча. Эйс и 3:0 в пользу «Динамо».

Таким образом, после четырех туров лишь одна команда из шестнадцати еще не познала горечь поражения — новоуренгойский «Факел», который в последнем матче с трудом взял верх у «Нефтяника». Но так как три из четырех побед «Факела» были добыты на тай-брейке, в активе у команды 9 очков. Столько же у обоих «Зенитов» и обоих «Динамо», «Локомотива» и «Белогорья».

Следующие матчи чемпионата пройдут 15 октября. В пятом туре болельщиков снова ждет матч с громкой афишей: «Зенит» из Санкт-Петербурга против «Динамо» из Москвы.