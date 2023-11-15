«Зенит-Казань» остался без очков в матче с «Белогорьем». Волков переиграл бывший клуб

Итоги пятого тура мужской суперлиги.

PA RI Суперлига. Мужчины. 5-й тур

«Локомотив» — «Шахтер» — 3:0 (25:22, 25:23, 25:20)

«Факел» — «Югра-Самотлор» — 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:21)

АСК — «Нефтяник» — 3:0 (25:21, 25:17, 25:22)

«Динамо-ЛО» — «Нова» — 3:1 (22:25, 25:19, 25:16, 25:14)

«Белогорье» — «Зенит-Казань» — 3:1 (18:25, 34:32, 25:21, 25:21)

«Кузбасс» — «Газпром-Югра» — 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:22)

«Урал» — «Енисей» — 1:3 (25:22, 16:25, 20:25, 34:36)

«Зенит» СПб — «Динамо» М — 1:3 (23:25, 17:25, 25:21, 22:25)

Ни один тур мужского чемпионата в новом сезоне не обходится без больших и красивых матчей. В пятом туре суперлиги настоящий волейбольный праздник получили жители Тулы, где номинальный хозяин «Белогорье» неожиданно оставило без очков действующего чемпиона — «Зенит-Казань».

Встреча друзей

Помимо того, что противостояние «Белогорья» и казанского «Зенита» считается историческим, матч был интересен соперничеством двух друзей-тренеров Александра Волкова и Алексея Вербова. В прошлом сезоне Волков под руководством Вербова взял золотые медали чемпионата, а после объявил о завершении карьеры игрока. Долго без работы Александр не сидел и с нового сезона возглавил белгородский клуб.

К пятому туру команды подошли с одинаковым количеством очков, имея по одному поражению. Но у «Зенита» соперники были посерьезнее. Казанцы не смогли одолеть «Локомотив» на выезде, но при этом обыграли московское «Динамо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Подопечные же Волкова свои очки потеряли в матче с не самым грозным «Нефтяником».

В начале матча клуб из Татарстана показывал уверенную чемпионскую игру. Стартовый сет «Зенит» провел практически без ошибок, продемонстрировав вариативность в атаке. У хозяев же такой вариативности поначалу не было. Очки в основном приносил Джан, а лидер команды Аль Хачдиди явно был не в лучшей форме.

Однако во второй партии у «Белогорья» появилось больше эмоций и желания победить. Весь сет команда была в роли догоняющего, но под конец достала «Зенит». В этот момент забарахлили передачи связующего гостей Майки Кристенсона, который в нескольких моментах перемудрил, позволив сопернику сравнять.

Успех окрылил «Белогорье». У хозяев наладилась игра в защите, стал лучше прием, а главное, полетала подача — в нужные моменты эйсы запускали Заболотников и Тетюхин. Чемпион был растерян и стал неприлично много ошибаться. В результате заряда у подопечных Александра Волкова хватило для победы.

Второе поражение Питера подряд

В центральном матче тура питерский «Зенит» принимал московское «Динамо». Команды подошли к встрече с разным настроением. В предыдущем туре бело-голубые всухую обыграли «Локомотив», а клуб из Санкт-Петербурга уступил одноименной команде из Казани.

В первом сете на площадке была равная борьба. Команды не отпускали друг друга далеко в счете, но в решающий момент хозяев подвели три подряд ошибки доигровщика Андрея Титича. Так «Динамо» повело 20:17, удержав преимущество до конца партии. Дальше москвичи выглядели намного увереннее соперника, а «Зенит» провалил игру в атаке — лишь 25 процентов реализации во втором сете. Однако в третьем главный тренер бело-голубых Константин Брянский решил обновить свое нападение, выпустив Шкулявичуса вместо Соколова и Подлесных вместо Богдана, что не принесло своих плодов.

«Зенит» отыграл одну партию, но свести матч к тай-брейку не получилось. Отдохнувший в третьем сете Соколов вернулся на площадку и в нужный момент помог команде.