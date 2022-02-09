«Необходимо дать ей возможность реабилитировать себя». Специалист, прилюдно оттаскавший волейболистку за волосы, может сохранить работу

Скандал с публичным насилием над 20-летней спортсменкой выявил очень разное отношение к поведению тренеров.

Случай, произошедший во время этапа молодежной лиги в Красноярске (20-23 января), разделил наш волейбол на два лагеря. Тренер ВК «Липецк» прилюдно оттаскала нерадивую волейболистку за волосы. Это произошло не с самой известной командой и не в самом популярном турнире. Но после появления этого видео в Сети разгорелся скандал с участием людей с очень громкими именами. Одни встали на сторону несдержанного тренера, другие же считают, что специалиста надо лишать лицензии.

В Федерации волейбола России отреагировали на инцидент с тренером «Липецка»

Это бич российского детско-подросткового спорта

На видео можно наблюдать, как тренер молодежной команды «Липецка» Людмила Степанова во время игры сорвалась на одну из своих подопечных. Ею оказалась 20-летняя связующая Екатерина Ильина. Тренер сначала толкнула девушку в плечо, а затем схватила ее за волосы. Реакция общественности последовала моментально после появления этих кадров в Сети. Первой отреагировала на произошедшее прославленная российская волейболистка Екатерина Гамова, которая выложила неоднозначные кадры в своем Instagram. Гамова поделилась своим мнением об этой ситуации с «СЭ».

— Стоит ли применять какие-то меры к тренеру? Такие ресурсы есть у волейбольной федерации. Возможно, этот вопрос стоит задать им, — констатировала Гамова. — Насколько я знаю, этот инцидент взят под контроль ими. Я лично не знаю Людмилу Степанову, поэтому мне сложно судить, единичный ли это случай или нет. Мы можем говорить только о том, что видим своими глазами, а об остальном можем лишь догадываться. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы на этот случай обратили внимание. Это произошло на глазах у многих людей. Я считаю, что это недопустимый случай. Руководство липецкого клуба сказало, что началась травля по отношению к тренеру, но этого точно не было с моей стороны. Мне бы хотелось привлечь к этой ситуации внимание, чтобы в будущем ни с этим тренером, ни с каким-либо другим по отношению к игрокам такого не происходило. Это бич российского детско-подросткового спорта, где какие-то такие противоправные действия по отношению к спортсменам частенько происходят на таком уровне.

Нужно собрать все объяснительные

Реакция из клуба тоже не заставила себя долго ждать. Генеральный директор ВК «Липецк» высказался о случае на официальной Instagram-странице клуба.

— Случай неприятный как для клуба, так и для меня лично. И могу сказать, что Людмила Владимировна также сожалеет об этом поступке. Я знаю ее давно и знаю только с хорошей стороны, как доброго и светлого человека. И я знаю, что данное поведение нехарактерно для нее. Что послужило причиной данного инцидента, сложно сказать. И мне также сложно понять мотивы той травли, которую устроили в социальных сетях, в том числе и наши заслуженные спортсмены. Я задаю вопрос всем, кто «требует» увольнения и лишения лицензии: «Вы никогда в своей жизни не совершали ошибкок, о которых потом сожалели?» Я нисколько не защищаю ее поведение в этой ситуации. Повторюсь, для меня лично это тоже неприемлемо и недопустимо. Но я думаю, что необходимо не только поддержать игрока, но и дать тренеру возможность реабилитировать себя, — заявил генеральный директор клуба Роман Приставакин.

Федерация волейбола России также сообщила, что ждет Людмилу Степанову и как разбираются в сложившейся ситуации.

— Вопрос уже поднят дисциплинарной комиссией. Какое-то время нужно, чтобы собрать все материалы. В этом случае никаких шаблонов, которые можно было бы применить к тренеру, нет. Нужно собрать все объяснительные, чтобы понять, что на самом деле произошло. Делать какие-то выводы пока рано, — сказал генеральный секретарь Федерации волейбола России Александр Яременко в разговоре с «СЭ».

Отметим, что на Западе в последнее время скандалы с некорректным поведением тренеров в отношении несовершеннолетних воспитанников разгораются десятками. Специалисты, признанные виновными в физическом воздействии и даже просто психологическом давлении на юных подопечных, получают длительные сроки дисквалификации, а порой и вовсе навсегда лишаются возможности работать в спорте.