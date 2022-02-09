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Сегодня, 17:40

«Необходимо дать ей возможность реабилитировать себя». Специалист, прилюдно оттаскавший волейболистку за волосы, может сохранить работу

Тренер, которая оттаскала волейболистку за волосы, может сохранить работу
Мария Куцубеева
Корреспондент
Людмила Степанова.
Фото ВК «Липецк»
Скандал с публичным насилием над 20-летней спортсменкой выявил очень разное отношение к поведению тренеров.

Случай, произошедший во время этапа молодежной лиги в Красноярске (20-23 января), разделил наш волейбол на два лагеря. Тренер ВК «Липецк» прилюдно оттаскала нерадивую волейболистку за волосы. Это произошло не с самой известной командой и не в самом популярном турнире. Но после появления этого видео в Сети разгорелся скандал с участием людей с очень громкими именами. Одни встали на сторону несдержанного тренера, другие же считают, что специалиста надо лишать лицензии.

В Федерации волейбола России отреагировали на инцидент с тренером «Липецка»

Это бич российского детско-подросткового спорта

На видео можно наблюдать, как тренер молодежной команды «Липецка» Людмила Степанова во время игры сорвалась на одну из своих подопечных. Ею оказалась 20-летняя связующая Екатерина Ильина. Тренер сначала толкнула девушку в плечо, а затем схватила ее за волосы. Реакция общественности последовала моментально после появления этих кадров в Сети. Первой отреагировала на произошедшее прославленная российская волейболистка Екатерина Гамова, которая выложила неоднозначные кадры в своем Instagram. Гамова поделилась своим мнением об этой ситуации с «СЭ».

— Стоит ли применять какие-то меры к тренеру? Такие ресурсы есть у волейбольной федерации. Возможно, этот вопрос стоит задать им, — констатировала Гамова. — Насколько я знаю, этот инцидент взят под контроль ими. Я лично не знаю Людмилу Степанову, поэтому мне сложно судить, единичный ли это случай или нет. Мы можем говорить только о том, что видим своими глазами, а об остальном можем лишь догадываться. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы на этот случай обратили внимание. Это произошло на глазах у многих людей. Я считаю, что это недопустимый случай. Руководство липецкого клуба сказало, что началась травля по отношению к тренеру, но этого точно не было с моей стороны. Мне бы хотелось привлечь к этой ситуации внимание, чтобы в будущем ни с этим тренером, ни с каким-либо другим по отношению к игрокам такого не происходило. Это бич российского детско-подросткового спорта, где какие-то такие противоправные действия по отношению к спортсменам частенько происходят на таком уровне.

Нужно собрать все объяснительные

Реакция из клуба тоже не заставила себя долго ждать. Генеральный директор ВК «Липецк» высказался о случае на официальной Instagram-странице клуба.

— Случай неприятный как для клуба, так и для меня лично. И могу сказать, что Людмила Владимировна также сожалеет об этом поступке. Я знаю ее давно и знаю только с хорошей стороны, как доброго и светлого человека. И я знаю, что данное поведение нехарактерно для нее. Что послужило причиной данного инцидента, сложно сказать. И мне также сложно понять мотивы той травли, которую устроили в социальных сетях, в том числе и наши заслуженные спортсмены. Я задаю вопрос всем, кто «требует» увольнения и лишения лицензии: «Вы никогда в своей жизни не совершали ошибкок, о которых потом сожалели?» Я нисколько не защищаю ее поведение в этой ситуации. Повторюсь, для меня лично это тоже неприемлемо и недопустимо. Но я думаю, что необходимо не только поддержать игрока, но и дать тренеру возможность реабилитировать себя, — заявил генеральный директор клуба Роман Приставакин.

Федерация волейбола России также сообщила, что ждет Людмилу Степанову и как разбираются в сложившейся ситуации.

— Вопрос уже поднят дисциплинарной комиссией. Какое-то время нужно, чтобы собрать все материалы. В этом случае никаких шаблонов, которые можно было бы применить к тренеру, нет. Нужно собрать все объяснительные, чтобы понять, что на самом деле произошло. Делать какие-то выводы пока рано, — сказал генеральный секретарь Федерации волейбола России Александр Яременко в разговоре с «СЭ».

Отметим, что на Западе в последнее время скандалы с некорректным поведением тренеров в отношении несовершеннолетних воспитанников разгораются десятками. Специалисты, признанные виновными в физическом воздействии и даже просто психологическом давлении на юных подопечных, получают длительные сроки дисквалификации, а порой и вовсе навсегда лишаются возможности работать в спорте.

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