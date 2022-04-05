Казань доминирует в российском волейболе. Клубы из Татарстана досрочно выиграли мужскую и женскую регулярку

«Зенит» и «Динамо-Ак Барс» будут «посеяны» в плей-офф под первыми номерами.

Женский регулярный чемпионат России завершится на предстоящих выходных, мужской — спустя неделю. Однако судьба первых мест уже решена. «Зенит-Казань» вторым составом снес «Факел» и забронировал себе верхнюю строчку. А в понедельник промежуточную победу гарантировало «Динамо-Ак Барс», со счетом 3:0 переигравшее «Енисей».

Что это значит?

Решающая стадия мужского чемпионата пройдет в формате «Финала шести», без классического плей-офф. Изначально это было связано с точечной подготовкой к домашнему чемпионату мира. После того как его у нас забрали, руководство ВФВ посчитало правильным не менять правила по ходу игры — и оставило в силе озвученный перед сезоном формат.

В соответствии с ним две лучшие команды по итогам регулярки попадают в «Финал шести» напрямую, а победитель получает право принять главные матчи сезона на своей площадке. Уже после декабрьского Кубка России, который в блестящем стиле взяла Казань, особых сомнений по поводу лидера предварительного этапа не стояло. «Зенит» Вербова чертовски хорош.

За весь сезон «Зенит-Казань» потерпел одно лишь поражение — 6 ноября от «Динамо» на тай-брейке. После этого команду из Татарстана не остановить. Российско-американская связка Волков — Кристенсон разрывает. Раскрылся поляк Бартош Беднож. Как всегда стабилен Макс Михайлов. В порядке блокирующие. Да еще и Илья Федоров, юный либеро, прогрессирует фантастическими шагами. Смотреть на игру этого коллектива — безграничное удовольствие. Эта банда в следующем сезоне совершенно точно шумела бы в Лиге чемпионов. Теперь же нет никаких гарантий ни по еврокубкам, ни по легионерам — возможно, в мае они покинут команду. Но в предстоящем «Финале шести» «Зенит-Казань» — несомненный фаворит.

Вместе с командой Вербова напрямую в решающий раунд, скорее всего, попадет новосибирский «Локомотив». Остальные восемь клубов сыграют между собой плей-офф до двух побед по схеме 3-10 (третья команда с десятой), 4-9, 5-8 и 6-7. Нет сомнений, что в решающий раунд пройдут московское «Динамо» и питерский «Зенит». За два оставшихся места вероятна борьба. Эти игры намечены на 20, 24 и, если потребуется, 27 апреля. «Финал шести» — на 4-8 мая в Казани.

А как у женщин?

Женщины сыграют классический плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы — до двух побед, серия за третье место и финал — до трех.

Практически нет сомнений, что за золото будут сражаться Казань и Москва. Причем «Динамо-Ак Барс» благодаря победе в регулярке будет иметь преимущество своей площадки.

На предварительном раунде команды обменялись победами. Кубок остался за Казанью. Теперь — развязка сезона.

Акции действующего чемпиона страны «Локомотива» сильно рухнули после отъезда легионеров и, в частности, Мальвины Смаржек — из пяти последних матчей калининградская команда выиграла только два. Причем в последнем туре «Спарта», один из аутсайдеров, была дожата только на тай-брейке. Попадание на подиум при таких раскладах для «Локо» уже будет успехом.

У московского «Динамо» ярко выраженной легионерозависимости нет. В столичной команде на видных ролях Элица Василева из Болгарии. Но она как минимум нынешний сезон доиграет. Как и две казанские Саманты — Брисио и Фабрис. Хотя для «Динамо Ак-Барс», судя по последнему матчу, куда важнее состояние 19-летней Татьяны Кадочкиной. 19-летняя диагональная за три партии настреляла «Липецку» больше 30 очков, причем особенно хороша россиянка была в концовках.

Женский плей-офф стартует 14 апреля. Финальная серия — 3, 4, 8, и, если потребуется, 9 и 12 мая.

Турнирная таблица Суперлиги. Мужчины

Команда И В П П О 1. Зенит-Казань 24 23 1 71:11 70 2. Локомотив 23 20 3 62:16 58 3. Динамо М 24 20 4 64:31 55 4. Зенит СПб 24 17 7 59:30 50 5. Динамо-ЛО 23 16 7 55:40 43 6. Белогорье 23 12 11 48:38 41 7. Югра-Самотлор 24 11 13 41:52 31 8. Кузбасс 23 10 13 42:49 31 9. Факел 24 9 15 36:55 23 10. АСК 23 8 15 33:50 26 11. Енисей 24 7 17 31:58 22 12. Газпром-Югра 24 6 18 27:61 17 13. Урал 22 4 18 32:60 17 14. Нефтяник 23 1 22 18:68 8

Турнирная таблица Суперлиги. Женщины