Казань доминирует в российском волейболе. Клубы из Татарстана досрочно выиграли мужскую и женскую регулярку
Женский регулярный чемпионат России завершится на предстоящих выходных, мужской — спустя неделю. Однако судьба первых мест уже решена. «Зенит-Казань» вторым составом снес «Факел» и забронировал себе верхнюю строчку. А в понедельник промежуточную победу гарантировало «Динамо-Ак Барс», со счетом 3:0 переигравшее «Енисей».
Что это значит?
Решающая стадия мужского чемпионата пройдет в формате «Финала шести», без классического плей-офф. Изначально это было связано с точечной подготовкой к домашнему чемпионату мира. После того как его у нас забрали, руководство ВФВ посчитало правильным не менять правила по ходу игры — и оставило в силе озвученный перед сезоном формат.
В соответствии с ним две лучшие команды по итогам регулярки попадают в «Финал шести» напрямую, а победитель получает право принять главные матчи сезона на своей площадке. Уже после декабрьского Кубка России, который в блестящем стиле взяла Казань, особых сомнений по поводу лидера предварительного этапа не стояло. «Зенит» Вербова чертовски хорош.
За весь сезон «Зенит-Казань» потерпел одно лишь поражение — 6 ноября от «Динамо» на тай-брейке. После этого команду из Татарстана не остановить. Российско-американская связка Волков — Кристенсон разрывает. Раскрылся поляк Бартош Беднож. Как всегда стабилен Макс Михайлов. В порядке блокирующие. Да еще и Илья Федоров, юный либеро, прогрессирует фантастическими шагами. Смотреть на игру этого коллектива — безграничное удовольствие. Эта банда в следующем сезоне совершенно точно шумела бы в Лиге чемпионов. Теперь же нет никаких гарантий ни по еврокубкам, ни по легионерам — возможно, в мае они покинут команду. Но в предстоящем «Финале шести» «Зенит-Казань» — несомненный фаворит.
Вместе с командой Вербова напрямую в решающий раунд, скорее всего, попадет новосибирский «Локомотив». Остальные восемь клубов сыграют между собой плей-офф до двух побед по схеме 3-10 (третья команда с десятой), 4-9, 5-8 и 6-7. Нет сомнений, что в решающий раунд пройдут московское «Динамо» и питерский «Зенит». За два оставшихся места вероятна борьба. Эти игры намечены на 20, 24 и, если потребуется, 27 апреля. «Финал шести» — на 4-8 мая в Казани.
А как у женщин?
Женщины сыграют классический плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы — до двух побед, серия за третье место и финал — до трех.
Практически нет сомнений, что за золото будут сражаться Казань и Москва. Причем «Динамо-Ак Барс» благодаря победе в регулярке будет иметь преимущество своей площадки.
На предварительном раунде команды обменялись победами. Кубок остался за Казанью. Теперь — развязка сезона.
Акции действующего чемпиона страны «Локомотива» сильно рухнули после отъезда легионеров и, в частности, Мальвины Смаржек — из пяти последних матчей калининградская команда выиграла только два. Причем в последнем туре «Спарта», один из аутсайдеров, была дожата только на тай-брейке. Попадание на подиум при таких раскладах для «Локо» уже будет успехом.
У московского «Динамо» ярко выраженной легионерозависимости нет. В столичной команде на видных ролях Элица Василева из Болгарии. Но она как минимум нынешний сезон доиграет. Как и две казанские Саманты — Брисио и Фабрис. Хотя для «Динамо Ак-Барс», судя по последнему матчу, куда важнее состояние 19-летней Татьяны Кадочкиной. 19-летняя диагональная за три партии настреляла «Липецку» больше 30 очков, причем особенно хороша россиянка была в концовках.
Женский плей-офф стартует 14 апреля. Финальная серия — 3, 4, 8, и, если потребуется, 9 и 12 мая.
Турнирная таблица Суперлиги. Мужчины
|
Команда
|
И
|
В
|
П
|
П
|
О
|
1. Зенит-Казань
|
24
|
23
|
1
|
71:11
|
70
|
2. Локомотив
|
23
|
20
|
3
|
62:16
|
58
|
3. Динамо М
|
24
|
20
|
4
|
64:31
|
55
|
4. Зенит СПб
|
24
|
17
|
7
|
59:30
|
50
|
5. Динамо-ЛО
|
23
|
16
|
7
|
55:40
|
43
|
6. Белогорье
|
23
|
12
|
11
|
48:38
|
41
|
7. Югра-Самотлор
|
24
|
11
|
13
|
41:52
|
31
|
8. Кузбасс
|
23
|
10
|
13
|
42:49
|
31
|
9. Факел
|
24
|
9
|
15
|
36:55
|
23
|
10. АСК
|
23
|
8
|
15
|
33:50
|
26
|
11. Енисей
|
24
|
7
|
17
|
31:58
|
22
|
12. Газпром-Югра
|
24
|
6
|
18
|
27:61
|
17
|
13. Урал
|
22
|
4
|
18
|
32:60
|
17
|
14. Нефтяник
|
23
|
1
|
22
|
18:68
|
8
Турнирная таблица Суперлиги. Женщины
|
Команда
|
И
|
В
|
П
|
П
|
О
|
1. Динамо-Ак Барс
|
25
|
23
|
2
|
69:20
|
66
|
2. Динамо М
|
25
|
21
|
4
|
70:17
|
65
|
3. Локомотив
|
24
|
20
|
4
|
64:25
|
56
|
4. Тулица
|
25
|
18
|
7
|
57:31
|
53
|
5. Уралочка-НТМК
|
24
|
16
|
8
|
57:34
|
47
|
6. Протон
|
24
|
15
|
9
|
52:42
|
42
|
7. Ленинградка
|
25
|
13
|
12
|
50:42
|
42
|
8. Динамо Кр
|
25
|
10
|
15
|
43:53
|
30
|
9. Енисей
|
25
|
8
|
17
|
39:60
|
25
|
10. Динамо-Метар
|
25
|
8
|
17
|
32:61
|
24
|
11. Спарта
|
24
|
6
|
18
|
32:58
|
22
|
12. Липецк
|
25
|
6
|
19
|
29:64
|
18
|
13. Минчанка
|
24
|
5
|
19
|
28:62
|
18
|
14. Заречье-Одинцово
|
24
|
3
|
21
|
14:67
|
8