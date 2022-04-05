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Сегодня, 13:15

Казань доминирует в российском волейболе. Клубы из Татарстана досрочно выиграли мужскую и женскую регулярку

«Зенит» и «Динамо-Ак Барс» досрочно выиграли мужской и женский чемпионаты России по волейболу
Владимир Иванов
Обозреватель
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Волейболисты казанского «Зенита».
Фото ВК «Зенит» (Казань)
«Зенит» и «Динамо-Ак Барс» будут «посеяны» в плей-офф под первыми номерами.

Женский регулярный чемпионат России завершится на предстоящих выходных, мужской — спустя неделю. Однако судьба первых мест уже решена. «Зенит-Казань» вторым составом снес «Факел» и забронировал себе верхнюю строчку. А в понедельник промежуточную победу гарантировало «Динамо-Ак Барс», со счетом 3:0 переигравшее «Енисей».

Что это значит?

Решающая стадия мужского чемпионата пройдет в формате «Финала шести», без классического плей-офф. Изначально это было связано с точечной подготовкой к домашнему чемпионату мира. После того как его у нас забрали, руководство ВФВ посчитало правильным не менять правила по ходу игры — и оставило в силе озвученный перед сезоном формат.

В соответствии с ним две лучшие команды по итогам регулярки попадают в «Финал шести» напрямую, а победитель получает право принять главные матчи сезона на своей площадке. Уже после декабрьского Кубка России, который в блестящем стиле взяла Казань, особых сомнений по поводу лидера предварительного этапа не стояло. «Зенит» Вербова чертовски хорош.

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За весь сезон «Зенит-Казань» потерпел одно лишь поражение — 6 ноября от «Динамо» на тай-брейке. После этого команду из Татарстана не остановить. Российско-американская связка Волков — Кристенсон разрывает. Раскрылся поляк Бартош Беднож. Как всегда стабилен Макс Михайлов. В порядке блокирующие. Да еще и Илья Федоров, юный либеро, прогрессирует фантастическими шагами. Смотреть на игру этого коллектива — безграничное удовольствие. Эта банда в следующем сезоне совершенно точно шумела бы в Лиге чемпионов. Теперь же нет никаких гарантий ни по еврокубкам, ни по легионерам — возможно, в мае они покинут команду. Но в предстоящем «Финале шести» «Зенит-Казань» — несомненный фаворит.

Вместе с командой Вербова напрямую в решающий раунд, скорее всего, попадет новосибирский «Локомотив». Остальные восемь клубов сыграют между собой плей-офф до двух побед по схеме 3-10 (третья команда с десятой), 4-9, 5-8 и 6-7. Нет сомнений, что в решающий раунд пройдут московское «Динамо» и питерский «Зенит». За два оставшихся места вероятна борьба. Эти игры намечены на 20, 24 и, если потребуется, 27 апреля. «Финал шести» — на 4-8 мая в Казани.

А как у женщин?

Женщины сыграют классический плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы — до двух побед, серия за третье место и финал — до трех.

Практически нет сомнений, что за золото будут сражаться Казань и Москва. Причем «Динамо-Ак Барс» благодаря победе в регулярке будет иметь преимущество своей площадки.

На предварительном раунде команды обменялись победами. Кубок остался за Казанью. Теперь — развязка сезона.

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Акции действующего чемпиона страны «Локомотива» сильно рухнули после отъезда легионеров и, в частности, Мальвины Смаржек — из пяти последних матчей калининградская команда выиграла только два. Причем в последнем туре «Спарта», один из аутсайдеров, была дожата только на тай-брейке. Попадание на подиум при таких раскладах для «Локо» уже будет успехом.

У московского «Динамо» ярко выраженной легионерозависимости нет. В столичной команде на видных ролях Элица Василева из Болгарии. Но она как минимум нынешний сезон доиграет. Как и две казанские Саманты — Брисио и Фабрис. Хотя для «Динамо Ак-Барс», судя по последнему матчу, куда важнее состояние 19-летней Татьяны Кадочкиной. 19-летняя диагональная за три партии настреляла «Липецку» больше 30 очков, причем особенно хороша россиянка была в концовках.

Женский плей-офф стартует 14 апреля. Финальная серия — 3, 4, 8, и, если потребуется, 9 и 12 мая.

Турнирная таблица Суперлиги. Мужчины

Команда

И

В

П

П

О

1. Зенит-Казань

24

23

1

71:11

70

2. Локомотив

23

20

3

62:16

58

3. Динамо М

24

20

4

64:31

55

4. Зенит СПб

24

17

7

59:30

50

5. Динамо-ЛО

23

16

7

55:40

43

6. Белогорье

23

12

11

48:38

41

7. Югра-Самотлор

24

11

13

41:52

31

8. Кузбасс

23

10

13

42:49

31

9. Факел

24

9

15

36:55

23

10. АСК

23

8

15

33:50

26

11. Енисей

24

7

17

31:58

22

12. Газпром-Югра

24

6

18

27:61

17

13. Урал

22

4

18

32:60

17

14. Нефтяник

23

1

22

18:68

8

Турнирная таблица Суперлиги. Женщины

Команда

И

В

П

П

О

1. Динамо-Ак Барс

25

23

2

69:20

66

2. Динамо М

25

21

4

70:17

65

3. Локомотив

24

20

4

64:25

56

4. Тулица

25

18

7

57:31

53

5. Уралочка-НТМК

24

16

8

57:34

47

6. Протон

24

15

9

52:42

42

7. Ленинградка

25

13

12

50:42

42

8. Динамо Кр

25

10

15

43:53

30

9. Енисей

25

8

17

39:60

25

10. Динамо-Метар

25

8

17

32:61

24

11. Спарта

24

6

18

32:58

22

12. Липецк

25

6

19

29:64

18

13. Минчанка

24

5

19

28:62

18

14. Заречье-Одинцово

24

3

21

14:67

8
ВК Зенит (Казань)
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