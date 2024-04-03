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Сегодня, 22:03

«Енисей» проиграл казанскому «Зениту» во втором матче 1/4 финала суперлиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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3 апреля прошли вторые матчи 1/4 финала мужского чемпионата России по волейболу.

«Енисей» дома проиграл казанскому «Зениту» (0:3, 0-2), «Кузбасс» победил «Белогорье» (3:2, 1-1), «Факел» уступил новосибирскому «Локомотив» (2:3, 1-1), а питерский «Зенит» оказался сильнее московского «Динамо» (3:2, 1-1).

Чемпионат России. Мужчины

1/4 финала. Вторые матчи

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (19:25, 30:28, 27:25, 19:25, 15:13)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (25:22, 23:25, 27:25, 14:25, 11:15)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (22:25, 25:22, 25:23, 14:25, 18:16)

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (19:25, 28:30, 18:25)

3 апреля.

Волейбол
ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
ВК Енисей
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс
ВК Локомотив (Новосибирск)
ВК Факел (Новый Уренгой)
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Казанский «Зенит» и «Белогорье» одержали победы в первых матчах 1/4 финала суперлиги
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