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Вербов — о противостоянии с Алекно: «Он дал мне путь в тренерскую карьеру, так что огонька добавилось»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер команды «Зенит-Казань» Алексей Вербов на пресс-конференции перед стартом сезона в российском волейболе прокомментировал назначение Владимира Алекно главным тренером петербургского «Зенита».

— Конечно, для всего нашего волейбола Владимир Романович — серьезная фигура, и для меня в том числе. Он один из тех специалистов, кто в принципе дал мне возможность начать свою тренерскую карьеру, и будет очень интересно с ним посоперничать. У нас такая история уже была, когда я год в Кемерово работал. Но тут особая ситуация. Питерский «Зенит» в любом случае — наш принципиальный соперник, и с его приходом огонька в нашем противостоянии добавилось.

Так что с удовольствием ждем эти матчи, к тому же большой шанс, что мы по сетке и в Кубке России встретимся. Матчей с Питером в этом году может стать больше, — сказал Вербов.

Алекно работал в Казани с 2008 по 2021 год и сделал за это время клуб из столицы Татарстана самым титулованным в России.

ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
Алексей Вербов
Владимир Алекно
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