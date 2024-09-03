Вербов — о противостоянии с Алекно: «Он дал мне путь в тренерскую карьеру, так что огонька добавилось»

Главный тренер команды «Зенит-Казань» Алексей Вербов на пресс-конференции перед стартом сезона в российском волейболе прокомментировал назначение Владимира Алекно главным тренером петербургского «Зенита».

— Конечно, для всего нашего волейбола Владимир Романович — серьезная фигура, и для меня в том числе. Он один из тех специалистов, кто в принципе дал мне возможность начать свою тренерскую карьеру, и будет очень интересно с ним посоперничать. У нас такая история уже была, когда я год в Кемерово работал. Но тут особая ситуация. Питерский «Зенит» в любом случае — наш принципиальный соперник, и с его приходом огонька в нашем противостоянии добавилось.

Так что с удовольствием ждем эти матчи, к тому же большой шанс, что мы по сетке и в Кубке России встретимся. Матчей с Питером в этом году может стать больше, — сказал Вербов.

Алекно работал в Казани с 2008 по 2021 год и сделал за это время клуб из столицы Татарстана самым титулованным в России.