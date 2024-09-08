Стали известны участники «Финала четырех» женского волейбольного Кубка легенд

В воскресенье, 8 сентября, определились все участники «Финала четырех» волейбольного Кубка легенд среди женских команд, посвященный двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль.

Из группы А вышли московское и казанское «Динамо». Из группы Б — представительницы «Ленинградки» и калининградского «Локомотива».

Финал четырех пройдет 12-13 октября. На групповом этапе в два круга играли восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России.