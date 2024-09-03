Директор «Зенит-Казань» Брызгалов заявил, что Игры БРИКС дали возможность обновить волейбольную арену

Директор волейбольного клуба «Зенит-Казань» Олег Брызгалов на пресс-конференции перед стартом сезона в российском волейболе рассказал о подготовке команды в межсезонье.

По словам Брызгалова проведение во дворце волейбола «Санкт-Петербург» соревнований по фехтованию в рамках Игр стран БРИКС позволило обновить арену.

— Мы подошли к новому чемпионату в рамках победителей всех трех основных соревнований, сыграв порядка 50 матчей. Предстоящий сезон дарит нам целых 5 кубков и порядка 60 матчей, так что будет насыщенный и интересный год. Мы готовились к нему самым разным образом, наши ребята и в Кубке Первого канала поучаствовали, и в Белоруссию съездили, получили практику. В общем, была плодотворная работа и в спортивном плане, и в организационном.

За это межсезонье наш центр волейбола в очередной раз обновился благодаря Играм стран БРИКС, стал универсальным залом. Мы наладили коммуникации с другими видами спорта, нам доверили серьезные соревнования, и все отзывы были хорошие. Теперь все нюансы на арене решены, так что ждем болельщиков. Без них на самом деле и игра не игра, так что нуждаемся в поддержке как во время Суперкубка, так и во время всего чемпионата, — сказал Брызгалов.

Первым матчем чемпионата станет игра за Суперкубок России против московского «Динамо». Игра пройдет в Казани 4 сентября в 20:00 по московскому времени.