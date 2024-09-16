«Динамо-Ак Барс» обыграло московских одноклубниц в 1-м туре чемпионата России

«Динамо-Ак Барс» на выезде победило московское «Динамо» в матче 1-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд-2024/25.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанской команды — (28:26, 25:19, 25:18).

В других матчах дня краснодарское «Динамо» уступило «Протону» (2:3), а «Заречье-Одинцово» одержало победу над красноярским «Енисеем» (3:1).

Чемпионат России. Женщины

1-й тур

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (26:28, 19:25, 18:25)

«Динамо» (Краснодар) — «Протон» (Саратов) — 2:3 (25:22, 18:25, 25:27, 25:21, 6:15)

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Енисей (Красноярск) — 3:1 (26:24, 26:24, 24:26, 25:13)