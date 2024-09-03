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Капитан «Зенит-Казань» Вольвич — о Кубке Легенд: «Приятное поощрение за три игры — как шоколадная конфета ребенку»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Капитан «Зенит-Казань» Артем Вольвич поделился своими ожиданиями от матча за Суперкубка России против московского «Динамо» и эмоциями от победы в Кубке Легенд в Новосибирске.

— Хочется видеть аншлаг, потому что я уверен, игра будет отличная и по качеству, и по содержанию, по накалу борьбы. Так что ждем всех в центре волейбола. Радость после Кубка легенд? Это был такой импровизационный момент. Думаю, в Новосибирске делали этот турнир для себя, а в итоге выиграли его мы.

Конечно, если будет еще больше кубков, например, если каждую неделю по Кубку будут проводить, то смысл всего происходящего начнет теряться. И все же есть более ценные трофеи, когда-то мы сдержаннее радуемся. Вообще я в какие-то суеверия не верю, брать предварительный трофей в руки или не брать. Кубки и медали — это все следствие скорее нашей работы, я это так расцениваю. Мы сыграли три отличные игры в Новосибирске и вот Кубок нам как поощрение. Словно шоколадная конфета ребенку — приятно же. Но вот уже на следующий день, хорошо, через полтора дня, все забывается, — сказал Вольвич.

Матч за Суперкубок России пройдет в Казани в среду в 20:00 по московскому времени во дворце волейбола «Санкт-Петербург». (Рустам Имамов)

ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
Артем Вольвич
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