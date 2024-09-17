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Сегодня, 22:10

Волейболисты петербургского «Зенита» одержали победу над «Динамо-ЛО» в Суперлиге

Алина Савинова
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Санкт-Петербургский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в матче 3-го тура мужской Суперлиги.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:14, 25:20, 25:21) в пользу питерцев.

«Зенит» набрал 9 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Динамо-ЛО» 2 балла и 12-я строчка.

В чемпионате России среди женщин во вторник, 17 сентября, «Тулица» победила «Динамо-Метар» (3:0), а «Ленинградка» нанесла поражение «Уралочке-НТМК» (3:2).

Чемпионат России. Мужчины

3-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (14:25, 20:25, 21:25)

Чемпионат России. Женщины

1-й тур

«Тулица» (Тульская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:17)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (23:25, 19:25, 25:15, 25:16, 15:9)

17 сентября.

Волейбол
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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