Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 23:00

Казанский «Зенит» всухую победил «Кузбасс» в матче Суперлиги

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казанский «Зенит» в гостях обыграл кемеровский «Кузбасс» в матче 3-го тура мужской Суперлиги.

Встреча завершилась со счетом 3:0 — 25:23, 25:16, 25:14. «Зенит» одержал третью победу в чемпионате и вышел в лидеры турнирной таблицы с 8 очками. У «Кузбасса» 3 балла и 11-я позиция.

В другом матче дня волейболисты «Факела» победили «Газпром-Югру» со счетом 3:1.

Чемпионат России. Мужчины

3-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-Казань» — 0:3 (23:25, 16:25, 14:25)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (25:21, 25:17, 28:30, 25:20)

16 сентября.

Волейбол
ВК Газпром-Югра
ВК Зенит (Казань)
ВК Кузбасс
ВК Факел (Новый Уренгой)
Читайте также
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Беккер женился после выхода из тюрьмы
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости