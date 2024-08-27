Зиничев рассказал, что «Динамо» подписало контракт с волейболисткой сборной Китая

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» Владимир Зиничев рассказал, что московская команда подписала контракт с доигровщицей сборной Китая Юньлу Ван.

— Ее переход был согласован с новым главным тренером «Динамо». В понедельник вечером Ван прибыла в Москву. В этом сезоне она привлекалась в состав своей национальной сборной в Лиге наций. Юньлу — опытный сильный игрок, ей 28 лет. Мы верим, что она серьезно поможет «Динамо», — цитирует Зинчева Metaratings.ru.

До перехода в «Динамо» Юньлу Ван играла в чемпионате Китая за клубы «Байи Наньчан» и «Пекин БАИК Мотор». В 2023 году она завоевала «серебро» Лиги наций в составе сборной Китая.