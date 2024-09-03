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Вербов — о Суперкубке России против «Динамо»: «Мы свои семьи хуже знаем чем друг друга»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов на пресс-конференции перед матчем Суперкубка России против московского «Динамо» поделился своими ожиданиями от игры.

— Мы друг друга не то, что хорошо знаем. Мы свои семьи даже хуже знаем, чем друг друга. Последние несколько лет постоянно встречаемся в различных финалах. Сейчас в условиях дефицита матчей высокого уровня такая вывеска, как казанский «Зенит» против московского «Динамо», нужна нашему волейболу. Здорово, что матч вынесли отдельной строфой. Нельзя пропускать такие игры, поэтому ждем болельщиков.

Я, в целом, за разнообразие в календаре. Мы крутимся в своем соку, своем супе, хочется какого-то обновления. Сейчас разбили график, теперь наши ключевые соперники разбросаны по календарю и это уже интереснее, команды смогут лучше подготовиться. Раньше у нас была секторальная подготовка — играли отрезками против команд нижней сетки и лидерами, — сказал Вербов.

Матч за Суперкубок России пройдет в Казани во дворце волейбола «Санкт-Петербург» в среду, 4 сентября, и начнется в 20:00 по московскому времени .

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
Алексей Вербов
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