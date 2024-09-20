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Сегодня, 20:27

Казанский «Зенит» в трех партиях обыграл МГТУ в чемпионате России

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Казанский «Зенит» одержал победу над МГТУ в 4-м туре чемпионата страны — 3:0 (25:17, 25:9, 25:19).

В другом матче игрового дня «Факел» из Нового Уренгоя обыграл «Нефтяник» со счетом 3:1.

В женской суперлиге «Динамо-Метар» из Челябинска добилось победы над «Заречье-Одинцово» — 3:2 (23:25, 26:24, 26:24, 17:25, 15:11). «Минчанка» взяла верх над саратовским «Протоном» — 3:0 (25:20, 25:17, 25:17).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

4-й тур

Нефтяник (Оренбург) — Факел (Новый Уренгой) — 1:3 (27:25, 19:25, 21:25, 23:25)

МГТУ (Москва) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (17:25, 9:25, 19:25)

Чемпионат России. Женщины

2-й тур

Динамо-Метар (Челябинск) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:2 (23:25, 26:24, 26:24, 17:25, 15:11)

Протон (Саратов) — Минчанка (Минск) — 0:3 (20:25, 17:25, 17:25)
20 сентября.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
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