«Зенит-Казань» вырвал победу над «Белогорьем» на старте мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» на старте сезона мужской Суперлиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 — 25:19, 22:25, 22:25, 25:20, 15:8.

Ранее в воскресенье, 8 сентября, «Енисей» в четырех партиях выиграл «Кузбасс» (25:23, 23:25, 25:21, 25:15), а столичное «Динамо» в гостях обыграло «Факел Ямал» со счетом 18:25, 25:18, 25:21, 25:18.

Сезон у волейболистов стартовал 4 сентября матчем за Суперкубок России, в котором «Зенит» добился победы над московским «Динамо».

Чемпионат России. Мужчины

1-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит-Казань» (Казань) — 2:3 (19:25, 25:22, 25:22, 20:25, 8:15)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (25:18, 18:25, 22:25, 18:25)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (23:25, 25:23, 21:25, 15:25)