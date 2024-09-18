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Сегодня, 17:20

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче суперлиги

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» на выезде обыграло «Локомотив» в матче 3-го тура суперлиги — 3:1.

Бело-голубые одержали третью победу в трех матчах на старте сезона — 9 очков и второе место в таблице. Новосибирцы с 3 очками — на 9-й строчке.

21 сентября «Динамо» сыграет на выезде с «Уралом», «Локомотив» 23-го числа встретится в гостях с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

3-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (25:22, 22:25, 25:27, 15:25)

18 сентября.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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