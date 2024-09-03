Вербов — о новом контракте с Кристенсоном: «Разговоры ведутся, но решать пока рано»

Главный тренер команды «Зенит-Казань» Алексей Вербов на пресс-конференции перед матчем Суперкубка России против московского «Динамо» поделился информацией о текущем состоянии связующего Майки Кристенсона.

Волейболист играл за сборную США на Олимпиаде в Париже и второй раз в карьере стал бронзовым призером Игр.

— У Кристенсона был отпуск. Все-таки он провел тяжелейший летний сезон. Вы сами понимаете, что такое Олимпийские игры. Мы изначально с ним договорились: он приедет ко второму туру. Сейчас основная задача — подготовить его к матчу за Суперкубок, при этом не рискуя здоровьем. И все же рассчитываем, что завтра он сможет играть.

Что касается следующего сезона, то разговоры о контракте всегда ведутся. И с ним, и еще с девятью игроками, у кого заканчиваются соглашения. Все-таки нужно время, сейчас рано пока что-то решать. Хотя, я знаю, у нас есть команды, которые и за два года подписывают соглашения, но это не наш случай. У нас есть план того, как команда будет выглядеть в следующем сезоне, но пока мы даже не начали этот сезон, чтобы говорить о сезоне-2025/26, — сказал Вербов.

Контракт Кристенсона с командой «Зенит-Казань» завершается весной 2025 года. 31-летний американец играет в Татарстане с 2021 года.