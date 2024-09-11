Волейболистки «Динамо-Ак Барса» выиграли Суперкубок России

Женская команда «Динамо-Ак Барс» стала обладателем Суперкубка России по волейболу.

В матче за титул сезона спортсменки из Казани обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0.

«Динамо-Ак Барс» выиграл турнир в третий раз в своей истории (2020, 2022, 2024) и сравнялся по этому показателю с «Динамо» (2017, 2018, 2023).

С 2017 года розыгрыши женского Суперкубка проводились в рамках одного из туров чемпионата России. В этом году трофей впервые был разыгран в отдельном матче.