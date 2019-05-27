"Зенит" подтвердил инцидент с машиной одного из игроков

Питерский "Зенит" подтвердил инцидент с автомобилем игрока клуба Александра Волкова. Однако клуб опроверг, что в машине нашли следы от пуль.

По данным источника, знакомого с ситуацией, автомобиль обнаружили в Петровском пруду на северо-западе города. При каких обстоятельствах машина оказалась в водоеме, пока неясно.

- Сейчас ведется расследование, которое мы не можем комментировать. Но из того, что можно сказать – информация про пулевые отверстия не является достоверной, не соответствует действительности", - цитирует "РИА Новости" главу пресс-службы "Зенита" Владимира Можайцева. - Сам Александр жив-здоров, с ним все в порядке.

Автомобиль олимпийского чемпиона Волкова найден с пулевыми отверстиями и следами крови

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