Гендиректор «Локомотива» — о совмещении двух постов Пламена Константинова: «Он человек мира, знает шесть языков. Ему не хватает международного волейбола»

Генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему согласился на совмещение двух постов тренера Пламена Константинова — в клубе и в сборной Болгарии.

— Сколько у Пламена языков?

— Шесть. Кроме родного — русский, английский, греческий, итальянский и французский. Он человек мира. Поэтому в прошлом году мы разрешили ему совмещать два поста — в клубе и в сборной Болгарии.

— Если бы Россию не отлучили от еврокубков, в сборную его бы не отпустили?

— Думаю, тогда бы он сам не согласился. Налетался бы за клубный сезон. А так вижу — Пламену не хватает международного волейбола, общения с коллегами, игроками. Образовался вакуум, который надо заполнить.