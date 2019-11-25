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ВФВ поддержала идею проведения тренировок женской сборной России с мужской командой

14:57
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко поддержал идею о проведении совместных тренировок женской сборной России с мужской командой.

— Серджио Бузато рассказывал мне об идее тренировок с мужской команды, — приводит слова Яременко РИА Новости. — Это нужно, чтобы составить конкуренцию женской команде Китая, которая играет, по сути, в мужской волейбол. Надо привыкнуть к таким скоростям, к такому типу игры. Поэтому любая мужская команда будет интересна в роли спарринг-партнера нашей женской команды. У Бузато есть четкое понимание, какие элементы могут быть улучшены у игроков сборной.

Мы поддерживаем эту идею и попробуем воплотить ее на сборе в Новогорске в апреле-мае. Возможно, будет приглашена мужская молодежная сборная России или просто любая мужская команда.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191125/1561563482.html

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