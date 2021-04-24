Волейболистка калининградского «Локомотива» и сборной России Алла Галкина в интервью «СЭ» высказалась о популяризации волейбола и методах раскрутки спорта телекомментатора Дмитрия Губерниева.

— Вопрос популяризации — сложный. Конечно, стоит брать пример с Калининграда — вот без преувеличения. Нужно больше проектов с волейболистками, здесь повсюду билборды стоят. Мы постоянно по школам ездим, ходим на радио. Нужно просто регулярно говорить о волейболе. Все реально сделать и на российском уровне. Девчонок, которые могли бы привлекать внимание, много. Есть Гончарова, Старцева, которых знают все. Есть что раскручивать.

— Может быть, лень.

— Вот не знаю, не я за это отвечаю. Но тех же трансляций очень мало, на Матч ТВ. В основном это не общедоступные каналы. Когда волейбол не транслируют, где его человек увидит? Если он не знает, что есть такой ресурс в интернете — ТВ Старт, вряд ли он случайно наткнется на трансляцию. Программ о нем на федеральном уровне тоже почти нет.

— Но для этого же нужен контент, то, о чем говорить. Если взять другие виды — вот биатлон раскрутился за счет Губерниева. В волейболе был когда-то активен Алексей Спиридонов. Вас такой метод с наездами устраивает?

— Я спокойный человек. И наверное, на такое все-таки не готова. На что-то другое, интересное, с фишками — да. Но хайп — это не мое.

Что касается Губерниева, может, он волейболу и нужен. Надо найти такого человека. В биатлоне он попал в точку.

— Но не всем нравятся его комментарии этически.

— Критиковать его будут всегда, кому-то нравится, другим — нет. Если его читают, смотрят, наверное, он все делает правильно.

(Дмитрий Кузнецов)