Тренер Воронков и волейбольный «Локомотив» отказались извиняться за расистское высказывание

Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков и его клуб отказались приносить извинения за расистское высказывание специалиста в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Аиламы Монталво, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Несмотря на очевидность ситуации, «Локомотив» и персонально А. Г. Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес «Уралочки» и лично перед игроком Айламой Монталво. Со стороны клуба в адрес ВФВ было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания в сторону беспочвенных обвинений в адрес главного тренера», — говорится в заявлении на официальном сайте ВФВ.

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке екатенбургскую «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?» За «Уралочку» выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Сегодня, 19 мая ВФВ объявила, что дисквалифицирует Воронкова за расистские высказывания на срок до двух лет. Точный срок дисквалификации будет определен на исполкоме ВФВ, который пройдет 31 мая.