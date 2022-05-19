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В «Уралочке» отреагировали на дисквалификацию Воронкова: «Извинения — на его совести»

В «Уралочке» отреагировали на дисквалификацию тренера «Локомотива» Воронкова
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) по 2-летней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

«Что касается извинений Воронкова, это на его совести. Это его личное дело и калининградского «Локомотива», их проблема. По решению Федерации могу сказать, что мы поддерживаем любое их решение. Мы полностью доверяем им, здесь никаких вопросов. Они же не просто из пальца это высасывают», — сказала Огиенко «СЭ».

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12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке екатенбургскую «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Волейбол
ВК Уралочка-НТМК
ЖВК Локомотив (Калининград)
Андрей Воронков
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