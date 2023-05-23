Тетюхин считает, что Волков может стать тренером «Белогорья» на долгие годы

Генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин считает, что Александр Волков может стать главным тренером команды на долгие годы.

«Конечно, это всегда риск. Но Александр — человек, который знает все изнутри, понимает, достаточно опытный. Мы пока не ставим каких-то конкретных задач, команда еще не укомплектована. Хотелось бы, чтобы Александр стал главным тренером надолго», — приводит ТАСС слова Тетюхина.

«Белогорье» объявило о назначении Волкова главным тренером команды в понедельник, 22 мая.

38-летний Волков — олимпийский чемпион 2012 года, он также является шестикратным чемпионом России.