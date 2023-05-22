Олимпийский чемпион Волков назначен главным тренером «Белогорья»

Олимпийский чемпион Александр Волков, который в мае завершил карьеру волейболиста, стал новым главным тренером «Белогорья», сообщает пресс-служба белгородского клуба.

Сроки контракта с 38-летним российским специалистом не называются. Волков сменил на этом посту Бориса Колчина, который ушел с должности по состоянию здоровья.

Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, бронзовым призером Олимпийских игр-2008, серебряным призером чемпионата Европы-2007 и шестикратным чемпионом России.

В сезоне-2022/23 «Белогорье» заняло пятое место в чемпионате страны.