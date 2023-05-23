Петербургский «Зенит» оспорит разрыв контракта Пашицкого через арбитражную инстанцию FIVB

Петербургский «Зенит» подал иск в арбитражную инстанцию Международной федерации волейбола (FIVB) к игроку Дмитрию Пашицкому с требованием компенсации за разрыв контракта.

«Клуб подал иск в арбитражную инстанцию. На данный момент юридических итогов нет, — цитирует ТАСС пресс-служба клуба. — По юридической линии клубу оказала содействие Всероссийская федерация волейбола».

Пашицкий в одностороннем порядке покинул «Зенит» в начале марта и подписал контракт с польским клубом ЗАКСА. У игрока был действующий контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2022/23.