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Новости   //    Волейбол   //    Россия

Связующая Евтеева покидает «Енисей»

15:10
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Связующая Мария Евтеева покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

Волейболистка является красноярской воспитанницей — играла за ДЮСШ «Енисей» и молодежную команду «Енисей-2», а затем перешла в основную команду мастеров. Вместе с красноярским коллективом она завоевала бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, серебряную медаль Кубка России, а также Кубок Сибири и Дальнего Востока. Всего в системе клуба она отыграла 7 лет.

Дополнительная информация:

http://www.vc-enisey.ru/

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