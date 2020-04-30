Связующая Евтеева покидает «Енисей»

Связующая Мария Евтеева покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

? Мария Евтеева покидает «Енисей».?? Волейбольный клуб «Енисей» благодарит Марию за годы, проведённые вместе, и желает дальнейших успехов! pic.twitter.com/4fjzuwbLBo — vcenisey (@vcenisey1) April 30, 2020

Волейболистка является красноярской воспитанницей — играла за ДЮСШ «Енисей» и молодежную команду «Енисей-2», а затем перешла в основную команду мастеров. Вместе с красноярским коллективом она завоевала бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, серебряную медаль Кубка России, а также Кубок Сибири и Дальнего Востока. Всего в системе клуба она отыграла 7 лет.