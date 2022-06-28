Сиденко стал тренером «Локомотива» из Калининградской области. Он сменил дисквалифицированного после скандала Воронкова

Новым главным тренером калининградского «Локомотива» стал Константин Сиденко, сообщает сайт клуба.

Тренерскую карьеру Константин Сиденко начал в 2014 году в новосибирском «Локомотиве» в роли старшего тренера. Затем возглавлял команду высшей лиги «А» — «Академия Казань». В августе 2017 года Сиденко был главным тренером студенческой сборной России на универсиаде, где вместе с командой стал серебряным призером турнира.

С декабря 2018 по февраль 2020 года был главным тренером «Урала» (Уфа). В сезоне-2020/21 входил в тренерский штаб кемеровского «Кузбасса», а в сезоне 2021/2022 — казанского «Зенита», ставшего обладателем Кубка России и бронзовым призером мужской суперлиги.

48-летний специалист приглашен на место Андрея Воронкова, который дисквалифицирован на два года после расистского скандала.