Андрей Толочко утвержден в роли главного тренера волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга

Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о назначении Андрея Толочко главным тренером клуба.

Специалист исполнял обязанности наставника команды в конце прошлого сезона после ухода Туомаса Саммелвуо.

Сегодня, 29 июня, «Зенит» под руководством Толочко начал предсезонный тренировочный сбор.

В сезоне-2021/22 петербуржский «Зенит» занял четвертое место в чемпионате России. Команда проиграла казанскому «Зениту» в серии плей-офф за третье место.