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Сегодня, 12:31

Андрей Толочко утвержден в роли главного тренера волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга

Иван Торопцев
Корреспондент
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Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о назначении Андрея Толочко главным тренером клуба.

Специалист исполнял обязанности наставника команды в конце прошлого сезона после ухода Туомаса Саммелвуо.

Сегодня, 29 июня, «Зенит» под руководством Толочко начал предсезонный тренировочный сбор.

В сезоне-2021/22 петербуржский «Зенит» занял четвертое место в чемпионате России. Команда проиграла казанскому «Зениту» в серии плей-офф за третье место.

Источник: https://vczenit-spb.ru/club-news/29-06-2022-andrej-tolochko-glavnyj-trener-zenita/
Волейбол
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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